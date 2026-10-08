Étudiants algériens : la France ouvre les candidatures à sa prestigieuse Bourse Eiffel 2027

C’est le grand moment : l’appel à candidatures pour l’édition 2027 des Bourses France Excellence Eiffel est officiellement lancé ! Ce programme phare du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères offre aux établissements d’enseignement supérieur français une opportunité unique d’attirer et de financer l’élite des étudiants internationaux pour la rentrée 2027/2028.

Destiné aux parcours d’excellence, le dispositif cible deux niveaux d’études diplômantes : le Master et le Doctorat. Les étudiants retenus bénéficient d’une allocation mensuelle attractive, fixée à 1 200 euros au niveau Master et s’élevant à 2 100 euros pour les doctorants, leur garantissant un accompagnement financier privilégié tout au long de leur séjour.

La durée de prise en charge financière s’adapte à la nature du cursus suivi. Pour le volet Master, elle s’étend sur 12 mois maximum en deuxième année (M2), 24 mois en première année (M1), et peut atteindre jusqu’à 36 mois pour l’obtention d’un diplôme d’ingénieur.

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Les filières et étapes clés de la Bourse Eiffel

Les domaines d’études éligibles s’articulent autour de sept filières clés réparties en deux grands champs disciplinaires. Le volet Sciences et Techniques regroupe la biologie et santé, la transition écologique, les mathématiques et le numérique, ainsi que les sciences de l’ingénieur et l’ingénierie.

Le second axe, dédié aux Sciences Humaines et Sociales, couvre quant à lui trois grands secteurs de formation. Il s’ouvre à l’histoire, la langue et la civilisation française, au droit et à la science politique, ainsi qu’à l’économie et la gestion.

Afin de postuler, les candidats doivent engager la première démarche en identifiant et en contactant directement l’établissement français correspondant à leur projet académique. Il leur appartient de se renseigner auprès du service des Relations internationales de l’université ou de l’école choisie pour connaître ses dates limites internes.

Modalités, critères et calendrier officiel

Une règle stricte régit la procédure d’inscription : les candidatures directes transmises par les étudiants ou par des institutions étrangères sont irrecevables. Seuls les établissements d’accueil français ont l’habilitation de déposer officiellement les dossiers retenus sur la plateforme en ligne de Campus France Paris.

Concernant les critères d’accès au niveau Master, le candidat doit présenter sa candidature pour la première fois, la bourse Eiffel n’étant pas cumulable avec un autre financement du gouvernement français. Pour le niveau Doctorat, des durées de 12 à 18 mois sont envisageables pour les étudiants déjà inscrits en France, sous réserve d’une cotutelle ou d’une codirection dûment attestée.

Le calendrier officiel fixe une échéance impérative aux universités et grandes écoles françaises. Tous les dossiers complets doivent être validés et transmis à l’Agence Campus France au plus tard le mercredi 6 janvier 2027 inclus, accompagnés du bordereau officiel signé.

Les résultats de la sélection seront dévoilés dans le courant de la semaine du 12 avril 2027. Les lauréats ainsi que les établissements présentateurs seront directement notifiés par courrier électronique pour leur permettre de préparer sereinement la mobilité académique à venir.

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