Bourse d’étude Turquie : l’Ambassade lance un appel aux étudiants

L’ambassade turque en Algérie a lancé un appel à candidature pour les étudiants algériens désireux d’obtenir des bourses d’étude dans une université en Turquie. Il s’agit du programme Türkiye scolarships, une inititative 100 % financée par le gouvernement d’Erdogan, permettant aux meilleurs étudiants et chercheurs d’accéder aux universités les plus prestigieuses du pays.

Le programme des bourses d’étude a pour but de créer une génération de futurs leaders dans l’espoir de renforcer les relations entre la Turquie et d’autres pays, l’Algérie y compris. Le dépôt de candidatures a commencé le 10 janvier et se clôturera le 20 févier 2022, donc dans 10 jours à compter d’aujourd’hui.

Qu’est-ce qui rend les bourses d’études en Turquie si exceptionnelles ?

Les bourses d’études financées par le gouvernement turc sont uniques. Cela ne concerne pas uniquement la qualité des programmes offerts aux étudiants étrangers, mais également la prise en charge. En effet, Ce qui rend les bourses d’études Türkiye Scolarships exceptionnelles, c’est qu’elles assurent :

Une aide financière ;

Une prise en charge des frais de scolarité ;

Un hébergement ;

Une assurance maladie.

Les candidats admis sont les étudiants souhaitant s’inscrire dans des programmes d’études de licence, master ou doctorat. Les candidatures pour les bourses pour les chercheurs scientifiques sont prévus pour une autre date qui sera communiquée via le site officiel de Türkiye scholarship.

Bourse d’étude en Turquie : quels documents requis pour les Algériens ?

Les Algériens peuvent soumettre leurs candidatures en ligne via le système de demande de bourses d’études Türkiye (TBBS). Il doivent télécharger ces documents en format PDF sur la plateforme :

Carte d’identité ou passeport valide ;

Photo récente du candidat ;

Résultats de l’examen national (si existant) ;

Diplôme ou attestation de fin d’étude temporaire ;

Transcription des documents officiels ;

Attestation de réussite aux examens suivants : GRE, GMAT, SAT, le TOEFL ou le DELF, si requis par l’université ou le programme sélectionné ;

Une proposition de sujet de recherche et un exemple rédigé de la recherche effectuée (si doctorant).

De nombreuses universités en Turquie ont des programmes en langue turque. Il serait donc nécessaire d’avoir un certificat de compétences linguistiques reconnu à l’échelle international si un étudiant souhaite s’inscrire à l’un de ces programmes.