Bourse d’Alger : les assurances au cœur des réformes prévues pour 2025

Lors d’un séminaire organisé récemment entre le président de la COSOB et l’Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance (UAR). Une nouvelle réforme a été discutée, visant à moderniser le marché de Bourse et dynamiser l’économie en Algérie.

Sous l’égide du ministère des Finances, la COSOB conduit un projet de réforme pour relancer la Bourse d’Alger. Le texte juridique est en cours d’élaboration, et lorsqu’il sera mis en œuvre, les assureurs seront autorisés à avoir le rôle d’intermédiaires boursiers. Celui-ci viendra mettre à jour le décret 93-10 relatif à la Bourse des valeurs mobilières.

Les assurances en première ligne pour dynamiser la Bourse d’Alger

L’une des principales initiatives discutées lors de cette rencontre. La transformation du marché financier algérien, semble être au cœur des priorités. Selon le président de la COSOB, Youcef Bouzenada, une mesure concrète devrait bientôt être mise en application. Celle-ci consiste reconnaître les compagnies d’assurances comme intermédiaires en opérations boursières (IOB).

À ce titre, il a souligné : « Les assureurs disposent des compétences et des moyens pour jouer ce rôle ». De plus, le ministre des Finances, Laaziz Faid, qui est chargé de ce projet de loi, a précisé : « en plus d’être les principaux investisseurs institutionnels, les sociétés d’assurances ont les compétences et les moyens nécessaires pour assurer le rôle d’intermédiation en Bourse. D’où cette proposition d’agréer les assureurs comme IOB ».

COSOSB : des projets de réforme du marché financier en Algérie sont prévus pour 2025

Par ailleurs, en plus de remplacer la COSOB par l’autorité algérienne de régulation du marché financier, des instances novatrices telles que la finance verte, seront introduites dans le programme afin de répondre de manière optimale aux défis économiques et environnementaux.

Cependant, bien que la feuille de route semble ambitieuse, le ministre a affirmé l’importance d’une réforme graduelle afin de rétablir la confiance des investisseurs et garantir la transparence du marché. Il a également rappelé l’engagement du gouvernement algérien à soutenir ces réformes.

Cela dit, la coopération entre les acteurs publics et privés sera renforcée. De plus, elle permettra aux PME (petites et moyennes entreprises) ainsi qu’aux start-up d’avoir accès plus facilement aux financements. Permettant ainsi de rendre la Bourse plus active et bénéfique pour l’économie du pays.