Étudier au Royaume-Uni gratuitement : la bourse Chevening ouvre ses candidatures aux Algériens

Envie de financer vos études au Royaume-Uni ? Les candidatures pour la prestigieuse bourse britannique Chevening sont officiellement ouvertes pour l’année académique 2027-2028. Une opportunité d’excellence réservée aux étudiants algériens ambitionnant de propulser leur carrière. Attention, le calendrier est serré : vous avez jusqu’au mois d’octobre pour soumettre votre dossier et décrocher ce financement intégral !

Financée par le gouvernement britannique, la bourse Chevening permet aux professionnels et talents émergents de suivre un master d’un an 100 % financé dans une prestigieuse université du Royaume-Uni.

En quoi consiste cette bourse ? Comme le soulignent les organisateurs, cette initiative du gouvernement britannique s’adresse aux profils d’exception ambitionnant de se former au Royaume-Uni pour devenir les dirigeants de demain.

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Les candidatures aux bourses Chevening ouvertes

Grâce à une prise en charge intégrale à l’étranger, ce programme forme des experts capables d’apporter des solutions durables aux enjeux prioritaires partagés par le Royaume-Uni et leur pays d’origine.

Ce programme a forgé une véritable communauté d’influenceurs. Résultat : leurs interventions génèrent des retombées mesurables, notamment dans la lutte contre le changement climatique, le développement économique et la reconstruction post-crise.

Par ailleurs, l’ambassade du Royaume-Uni à Alger vient de donner le coup d’envoi des candidatures pour la session 2026/2027, en s’adressant directement aux talents locaux prêts à faire bouger les lignes dans les secteurs clés pour les deux pays.

« Si vous êtes un futur leader prêt à susciter un changement positif dans des domaines prioritaires communs à l’Algérie et au Royaume-Uni, cela pourrait être l’opportunité que vous attendiez », écrit l’ambassade dans son communiqué.

Comment postuler aux bourses Chevening ?

Pourquoi postuler ? L’ambassade souligne les trois grands atouts du programme : bénéficier d’une formation d’excellence, bâtir une relation privilégiée et durable avec le Royaume-Uni, et rejoindre une communauté globale de leaders.

Vous avez jusqu’au 6 octobre prochain pour déposer votre dossier directement sur le site officiel de Chevening. Il vous suffit de cliquer sur le bouton : « Les candidatures pour les bourses Chevening sont désormais ouvertes. Postulez dès aujourd’hui ».

Assurez-vous d’avoir un dossier solide et convaincant, ainsi qu’une adresse e-mail et un numéro de téléphone valides. Pensez également à consigner précieusement votre code d’accès unique : il vous sera réclamé à chaque connexion sur la plateforme.

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