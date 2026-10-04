Jusqu’à 20 000 euros pour les chercheurs algériens : l’Autriche ouvre ses bourses

Envie de financer vos travaux de recherche au cœur de l’Europe ? Les chercheurs algériens ont aujourd’hui l’opportunité d’obtenir jusqu’à 20 000 euros grâce aux bourses d’excellence autrichiennes. Qui peut en bénéficier et quelles sont les démarches à suivre ? On vous explique tout.

Lancée par le Fonds Edith Saurer, cette bourse de recherche a été officiellement relayée par l’ambassade d’Autriche en Algérie.

D’après l’ambassade, le Fonds Edith Saurer finance les travaux de chercheurs doctorants ou docteurs axés sur l’histoire des inégalités de genre, de classe et de culture.

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De 5 000 à 20 000 euros de bourse pour les chercheurs algériens

Dotées de 5 000 à 20 000 euros, ces bourses financent des travaux sur l’histoire européenne de l’époque moderne au XXᵉ siècle. Les approches comparatives et transnationales y sont vivement valorisées. L’appel à candidatures vise spécifiquement les titulaires d’un doctorat et les post-doctorants travaillant en sciences humaines, tout particulièrement dans le champ de la recherche historique et ses approches interdisciplinaires.

L’ambassade précise par ailleurs que seuls les projets en cours d’exécution sont éligibles. Ceux-ci doivent explorer les disparités sociales sous un prisme historique, en ciblant les thématiques du genre, des classes sociales et de la culture.

Côté calendrier, vous avez jusqu’au 31 décembre 2026 (sessions ouvertes depuis le 1ᵉʳ octobre) pour postuler. Une fois la bourse accordée, le projet de recherche devra être concrétisé dans un délai de deux ans.



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Déposer son dossier sur la plateforme du Fonds Edith Saurer

Les dossiers sont à soumettre en ligne en anglais ou en allemand. Pour être complet, le fichier téléchargé sur la plateforme doit comprendre un CV sans photo de 3 pages maximum ainsi qu’un bilan de vos publications scientifiques des cinq dernières années (le tout au format PDF).

Auparavant, la création d’un compte sur le portail est indispensable pour soumettre et suivre votre dossier grâce à vos identifiants. Une fois vos pièces jointes intégrées, il vous suffira de compléter vos informations personnelles puis de finaliser votre inscription.

La plateforme indique que le programme accepte les candidatures individuelles ainsi que les binômes. En cas de projet en duo, l’allocation sera équitablement divisée entre les deux membres.

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