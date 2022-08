Bourse Bundestag Allemagne : la date limite des inscriptions prolongée

Le Bundestag allemand offre, chaque année, aux jeunes diplômés des pays arabes la possibilité de participer à un programme de bourses. Et ce, dans le cadre d’un stage parlementaire international organisé dans la période allant du 1er au 30 septembre.

Le stage parlementaire international est dédié aux diplômés des universités arabes. Qui, sont intéressés par les valeurs démocratiques dans leurs pays. Et souhaitent suivre un stage conformément au système parlementaire allemand. Le Bundestag offre ainsi une période quatre semaines pour connaitre de plus près le système de prise de décision en Allemagne.

Par ailleurs, dans un communiqué partagé sur sa page officielle. L’ambassade d’Allemagne à Alger a annoncé la prolongation du dernier délais pour la transmission des candidatures pour cette bourse. En effet, cette représentation diplomatique a fait savoir que la dernière date est fixé au 31 aout 2022.

Comment être éligible au stage parlementaire international du Bundestag ?

Les personnes sélectionnés pour participer à ce stage recevront une bourse de 500 euros en plus d’une prise en charge total. Notamment, les frais d’assurance et de responsabilité civile, les frais de voyage et de logement. Cependant, pour être éligible à cette bource, il convient de satisfaire quelques conditions, à savoir :

Être un citoyen d’un des pays participant à cette bourse, notamment l’Algérie;

Agé de mois de 35 ans;

Disposer d’un diplôme de l’enseignement supérieur;

Avoir un niveau minimum B2 en langue allemande;

Présenter un intérêt pour le domaine politique.

Comment candidater au stage parlementaire international du Bundestag ?

Pour participer à stage international parlementaire du Bundestag, il convient de transmettre, en ligne, un dossier détaillé et complet à l’ambassade d’Allemagne en Algérie. Ce dossier doit contenir :

Une lettre de motivation rédigée en allemand et signée manuellement;

Une lettre de recommandation rédigée en allemand ou en anglais;

Un formulaire de candidature, que vous pouvez télécharger sur le site du Bundestag;

Une preuve du niveau de maitrise de la langue Allemande;

Des photos d’identité;

Une copie authentifiée du diplôme du candidat.

Par ailleurs, à l’issue d’une première sélection des dossiers complets, les candidats retenus seront appelés pour se présenter lors d’un entretien individuel. En effet, ce dernier sera organisé au niveau de l’ambassade d’Allemagne à Alger. Où, une commission spéciale procédera à l’évaluation des candidats selon leurs compétences.