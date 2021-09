Le joueur international algérien, Baghdad Bounedjah, est la star du club qatari Al Sadd, avec désormais deux buts et de passes décisives cette saison.

Al Sadd a bien commencé le match avec un but de Hassan Al Haidos à la 4ème minute de jeu, titulaire, l’attaquant algérien inscrit le deuxième but de son équipe après avoir dribblé trois défenseurs, une action « ronaldesque » selon les spécialistes, et ce, à la 21ème minute du jeu lors du match comptant pour la 3ème journée de Stars League, Al Sadd a joué contre Al Rayyan.

L’équipe de Bounedjah a encore marqué deux buts par André Ayew à la 24ème minute et Akram Afif à la 53ème minute, remportant le match (4-2), elle en tête du classement avec neuf points. L’entraîneur des Verts, Djamel Belmadi, était présent dans les tribunes du stade d’Al Rayyan, il a donc pu voir ses Fennecs, Bounedjah et Brahimi à l’oeuvre.

Coéquipiers en équipe nationale, adversaires avec leur clubs

Le natif d’Oran s’est démarqué lors de cette rencontre face à son coéquipier des Verts, Yacine Brahimi, qui a débuté en tant que remplaçant avant rejoindre son équipe à la 63ème minute de jeu.

Cette rencontre n’est pas la seule à opposer nos internationaux, Riyad Mahrez et Said Benrahma vont également s’affronter pour le Carabao cup le 25 octobre prochain, pour le match de Manchester City et West Ham United. Les deux excellent dans leur clubs, des rendez-vous très importants les attendent notamment avec l’équipe nationale en octobre pour les éliminatoires de le Coupe du monde 2022 au Qatar.