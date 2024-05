Bounedjah quitte officiellement Al-Sadd

Baghdad Bounedjah va officiellement quitter le club qatari Al-Sadd au terme de la saison en cours. Ce dernier a publié un message d’adieu à l’attaquant des Verts.

Clap de fin pour Baghdad Bounedjah à Al-Sadd. En effet, le club qatari a annoncé le départ officiel du joueur au terme de la saison en cours. « Pour notre fils, le guerrier, la légende Baghdad, tu as créé l’exploit et le miracle dans ton parcours avec Al-Sadd. Tu auras représenté dignement le footballeur arabe et l’ambassadeur de l’Algérie […] Merci pour tout moment de joie que nous avons partagé, tu seras à jamais une pièce importante de notre club », lit-on dans le message d’adieu émouvant d’Al-Sadd à l’international algérien.

Il faut dire que l’enfant aura sans doute marqué son passage à Al-Sadd. Des buts et des chiffres qui donnent le tournis. 314 matches pour 252 buts et 75 passes décisives et un total de 14 titres en presque dix ans de carrière.

إلى ابننا بغداد . #شكراً_بونجاح pic.twitter.com/GPDEFPTcU4 — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) May 15, 2024

بغداد بونجاح عبر “IG” : https://t.co/n5rmqR8Vr7 pic.twitter.com/Nw8JaoVXcX — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) May 15, 2024

Quelle est la prochaine destination de Bounedjah ?

Maintenant que Baghdad Bounedjah va officiellement quitter Al-Sadd, les supporters algériens s’interrogent où sera sa future destination. Certains médias algériens rapportent que l’attaquant des Verts serait en négociations avec le MC Alger. Mais l’éventualité de le voir revenir en championnat national est loin d’être envisageable.

Selon des médias arabes, Bounedjah devrait aller tenter une nouvelle expérience en championnat saoudien. En effet, il serait proche du club Al-Shabab. Ce dernier, lui a fait une offre alléchante ; un contrat de deux ans pour un salaire annuel de 6 millions d’euros.

Une chose est sûre, l’Oranais aura le temps suffisant pour trancher sur sa future destination. C’est dans les semaines à venir qu’on saura son prochain point de chute.