Bounedjah proche d’un club saoudien

Et si Baghdad Bounedjah quittait le Qatar pour l’Arabie Saoudite ? Oui, c’est possible. Aux dernières nouvelles, un club saoudien a quasiment tout conclut avec Al-Sadd pour s’offrir l’international algérien lors du mercato hivernal.

Baghdad Bounedjah évolue à Al-Sadd depuis 2015. Il demeure le buteur historique de l’équipe qatarie, avec 2017 buts en 238 matchs, toutes compétitions confondues. Apparemment, c’est le clap de fin entre le joueur et le club qatari.

En effet, celui qui s’est distingué par trois buts avec l’équipe d’Algérie lors de la CAN-2023 est plus proche que jamais d’un départ. Sa future destination serait déjà connue puisqu’il devrait aller tenter une nouvelle expérience en championnat saoudien.

Destination Al-Shabab Saudi pour Bounedjah ?

Selon les médias saoudiens, c’est le club Al-Shabab Saudi qui veut s’offrir l’attaquant des Verts. Ils rapportent que les responsables du club saoudien ont quasiment tout conclut avec leurs homologues qataris pour le transfert du joueur.

Il faut dire que les responsables d’Al-Sadd ne s’opposent pas au départ de leur buteur. En effet, ils ont accepté de lui accorder un bon de sortie cet hiver afin de bénéficier financièrement de son transfert, à six mois de la fin de son contrat.

Ainsi, et si tout se déroule comme prévu, l’enfant d’Oran pourrait officialiser sa venue dans son nouveau club dans les heures à venir, soit avant la clôture du mercato hivernal. Il devrait évoluer au côté de plusieurs internationaux algériens qui joue en championnat saoudien. On cite notamment Riyad Mahez, Abdelkader Badrane ou encore Farouk Chafaï et Mustapha Zeghba.

À noter que le nom de Baghdad Bounedjah a été également lié au Mouloudia d’Alger. Mais, apparemment, ce ne sont que des rumeurs balancées sur les réseaux sociaux.