Bounedjah parmi les meilleurs buteurs africains du 21e siècle

Baghdad Bounedjah fait parti des meilleurs buteurs africains du 21e siècle. Il est à la 8e place du classement établi par le site spécialisé « Foot Africa ».

Le site spécialisé « Foot Africa », a établi un classement des meilleurs buteurs du continent africain du 21e siècle. Un classement dans lequel figure un international algérien, en l’occurrence Baghdad Bounedjah.

En effet, il occupe la 8e place au classement, avec 270 buts inscrit dans sa carrière. Il faut dire qu’il a inscrit la majorité de ses buts avec son équipe Al-Sadd (Qatar).

Dans le classement établi par « Africa Foot », l’ancien international camerounais et actuel président de la FECAFOOT, Samuel Eto’o, est en tête, avec 442 buts, suivi par l’Ivoirien Didier Drogba (363 buts). Sans surprise, le Gabonais Pierre-Emmerick Aubameyang est à la 3e place avec 331 buts. Le Congolais Mbokani (332 buts), l’Egyptien Mohamed Salah (283 buts), le Marocain Youssef Al-Arabi (278 buts), le Ghanéen Gyan Asamoah (274 buts) et enfin Baghdad Bounedjah complètent la suite du classement.

Baghdad Bounedjah (30 ans), a été formé au RCG Oran, avec lequel il a inscrit 69 buts entre 2009 et 2011. Il avait rejoint l’USM El-Harrach en 2011 et avait réussi à marquer 18 buts jusqu’en 2013, avant d’aller monnayer son talent en Tunisie en optant pour l’ES Sahel. Il avait marqué 76 buts en deux saisons. Bounedjah est joueur d’Al-Sadd depuis 2015, avec lequel il compte 184 buts.

Baghdad déterminé à retrouver son meilleur niveau

Après une saison loin des attentes, Baghdad Bounedjah est déterminé à retrouver son meilleur niveau. En effet, il est entrain de faire un très bon début de saison avec Al-Sadd.

Ainsi, et sauf mauvaise surprise, l’enfant d’Oran est bien parti pour effectuer son retour en sélection à partir du prochain stage lors du mois en cours. Rappelons qu’il a été écarté de la double-confrontation face au Cameroun, dans le cadre des barrages pour la qualification pour la prochaine Coupe du Monde, et du dernier stage du mois de juin dernier et ce, pour des raison purement techniques.