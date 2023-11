Boumerdes : une dizaine de blessés dans un carambolage impliquant 17 véhicules

Un tragique accident de la route a eu lieu aujourd’hui sur l’autoroute Est-Ouest à proximité de Larbatache. Une collision en chaîne impliquant pas moins de 17 véhicules a provoqué des dommages graves et a laissé 10 personnes blessées.

La brigade de la Protection Civile de la circonscription de Khemis El Khachna (Boumerdes) est rapidement intervenue sur les lieux de l’accident, assistée par l’unité principale et l’unité de Boudouaou. Les secouristes ont été déployés en urgence suite à cet accident de la route majeur, dont les circonstances précises restent à élucider.

Les 10 blessés ont été immédiatement pris en charge par nos équipes médicales sur place, puis transférés vers les établissements de santé appropriés. Heureusement, aucune perte de vie n’a été à déplorer, malgré la gravité de l’accident.

Les autorités compétentes mènent actuellement une enquête pour déterminer les causes exactes de cette collision en chaîne qui a semé le chaos sur cette portion de l’autoroute Est-Ouest, affectant la circulation pendant plusieurs heures.

Bilan tragique des accidents de la circulation et des incendies

La semaine du 22 au 28 octobre a été marquée par une série d’accidents de la circulation et d’incendies à travers différentes wilayas, selon le dernier bilan de la Protection Civile. Les chiffres révèlent une situation alarmante avec 35 décès et 1652 personnes blessées à la suite de 1370 accidents de la circulation.

La wilaya de Sétif a enregistré le bilan le plus lourd, avec 5 décès et 73 blessés résultant de 58 accidents de la circulation au cours de cette période. Ces chiffres rappellent l’importance de la vigilance au volant et du respect des règles de la route pour éviter de telles tragédies.

Par ailleurs, les unités de la Protection Civile ont dû faire face à de nombreux incendies. Au total, elles ont effectué 1995 interventions pour éteindre 1390 incendies, urbains et industriels, avec les plus importants se produisant dans les wilayas d’Alger (244 incendies), Blida (123) et Jijel (105).

En plus de leur rôle dans la lutte contre les incendies, les équipes de la Protection Civile ont réalisé 4487 interventions pour secourir 293 personnes en situation de danger, ainsi que 3708 opérations diverses d’assistance. Ces chiffres montrent l’engagement et la dévouement des secouristes de la Protection Civile pour assurer la sécurité et la protection des citoyens.