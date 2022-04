Boumerdes : saisie de bananes dédiées à la spéculation

Durant ce mois de Ramadan, les prix des denrées alimentaires étaient au cœur des préoccupations des Algériens. Même si parfois ces hausses sont causées par un manque d’approvisionnement du marché, des matières premières très coûteuses ou des conditions de productions désavantageuses, dans beaucoup de cas ceci est le résultat direct d’une pratique très mal perçue : la spéculation.

Les autorités compétentes sont très à cheval quant à la spéculation et essayent tant bien que mal de limiter cette pratique malhonnête qui a pour but d’augmenter les tarifs des produits. La banane étant un aliment très demandé durant cette période, de part son apport énergétique et sa capacité à rassasier, certains individus n’hésitent pas en stoker en grandes quantités afin de pouvoir créer un manque, et jouer sur le système de l’offre et de la demande afin d’afficher des prix assez élevés.

C’est dans ce contexte qu’une grande quantité de bananes soit l’équivalent de 9520 cartons a été saisie ce vendredi 22 avril 2022, dans la wilaya de Boumerdes. La marchandise était stockée dans un entrepôt dans le but de spéculer sur les prix de ce produit et l’augmenter dans les jours ou les semaines qui viennent.

Dans un communiqué du conseil départemental de Boumerdes, les citoyens ont été informés vis -à -vis de certains détails concernant cette enquête. En effet, dès l’enquête préliminaire la piste de la spéculation a été évoquée au vu du nombre conséquent de cartons retrouvés sur les lieux, à Khamis Al-Khushna dans ladite wilaya.

Le suspect a été arrêté, et a comparu devant le parquet de la même municipalité, pour les délits suivants : spéculation illégale, non facturation et pratiques commerciales frauduleuses. L’affaire a été ajournée, afin que l’accusé puisse préparer sa défense en détention provisoire.

Plusieurs wilayas concernées par des saisies de bananes

Plus tôt dans la semaine, 243 tonnes de bananes destinées à la spéculation ont été saisies par les services de la Sûreté nationale. Dans un communiqué diffusé mardi 12 avril 2022, ils précisent que les wilayas concernées sont Alger, Blida, Boumerdès et Chlef.

Il est affirmé que “les spéculateurs ont recouru à un stratagème pour échapper à la vigilance des autorités de contrôle”. En effet, ils auraient stocké les quantités au niveau de chambres froides afin de les maintenir dans un état de maturité précoce et les commercialiser plus tard à des prix faramineux.