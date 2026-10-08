Boumerdès : Plus de 1,5 milliard de centimes saisis par la police

La Direction générale de la Sûreté nationale annonce le démantèlement d’un réseau criminel actif dans la wilaya de Boumerdès. Les policiers ont récupéré plus de 1,5 milliard de centimes, des devises, du métal précieux, une moto et un véhicule.

La DGSN a communiqué ces informations ce jeudi. Les éléments de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Boumerdès ont mené l’opération.

Les enquêteurs ont ciblé un groupe criminel actif dans le vol de maisons. Ce réseau s’attaquait aux habitations de la wilaya. L’intervention des policiers a mis fin à ses activités.

La Sûreté nationale n’a pas précisé le nombre de personnes arrêtées dans son communiqué. Elle n’a pas non plus détaillé les circonstances des interpellations.

Un butin important récupéré

Les policiers ont saisi une somme dépassant 1,5 milliard de centimes. Cette somme représente plus de 15 millions de dinars. Les enquêteurs ont aussi récupéré une somme en devises étrangères.

Ils ont également retrouvé une quantité de métal précieux. Une moto et un véhicule figurent aussi parmi les objets saisis. Ces moyens ont probablement servi aux activités du réseau, selon la logique habituelle de ce type d’enquêtes. Le communiqué ne le confirme toutefois pas.

La police judiciaire de Boumerdès a conduit l’ensemble des investigations. Ce service traite les affaires criminelles qui touchent à la sécurité des biens et des personnes. Le démantèlement de ce réseau illustre l’action des services de sécurité contre les atteintes aux domiciles.

À LIRE AUSSI : Vol de voitures à Alger : 4 mois d’enquête pour arrêter 7 personnes et récupérer 8 véhicules

Des suites judiciaires attendues

La procédure judiciaire se poursuit à l’égard des personnes impliquées. Les autorités devraient présenter les mis en cause devant le parquet compétent. La Sûreté nationale n’a pas encore communiqué sur ces suites.

La DGSN rappelle régulièrement l’importance de la vigilance des citoyens. Elle invite les habitants à signaler tout comportement suspect aux services de police. Cette coopération facilite le travail des enquêteurs et permet de protéger les biens des familles.

Constantine : plus de 23 000 capsules de psychotropes saisies, trois suspects arrêtés

La Brigade de recherche et d’intervention de la sûreté de wilaya de Constantine a démantelé un réseau criminel de trois personnes. Ce groupe trafiquait des comprimés hallucinogènes. Les policiers ont saisi 23 134 capsules de psychotropes.

Les enquêteurs ont aussi récupéré une somme d’argent supérieure à 1,4 milliard de centimes. Ils ont saisi un véhicule et une arme blanche prohibée.

À LIRE AUSSI : Blida : une fausse agence de voyages démantelée, trois escrocs arrêtés

Une enquête lancée sur la base de renseignements précis

L’affaire est partie d’informations précises sur un individu suspect. Il écoulait des psychotropes dans la ville de Constantine. Il stockait aussi ces substances dans son domicile familial.

Les policiers ont alors lancé des recherches et des investigations sur le terrain. Elles ont permis d’identifier le suspect principal.

Les policiers ont interpellé le suspect à bord d’un véhicule dans la ville nouvelle d’Ali Mendjeli. Il détenait 107 capsules de psychotropes. Il avait aussi sur lui une somme dépassant 1,4 milliard de centimes.

Cette somme représente plus de 14 millions de dinars. Les enquêteurs la considèrent comme le produit de la vente de ces substances.

Les policiers ont agi en coordination avec le parquet local. Ils se sont rendus au domicile familial du suspect pour le perquisitionner. Ils y ont découvert 23 027 capsules supplémentaires de psychotropes.

Ils ont également trouvé une arme blanche prohibée, un grand sabre. Ils ont saisi le véhicule qui servait au transport de ces substances.

Deux complices identifiés, dont une femme

Les investigations se sont poursuivies après cette première arrestation. Elles ont permis d’identifier deux autres personnes. Une femme figure parmi elles. Les policiers les ont interpellées pour leur implication dans les mêmes faits.

L’opération a abouti à l’arrestation de trois membres du réseau. Les policiers ont saisi au total 23 134 capsules de psychotropes. Ils ont aussi récupéré une somme importante issue de la vente et du trafic de drogue, ainsi qu’un véhicule.

Les policiers ont constitué un dossier de procédure judiciaire à l’encontre des trois personnes. Ils les ont présentées devant le procureur de la République près du tribunal d’El Khroub. La justice déterminera désormais les suites à donner à cette affaire.

Cette opération s’inscrit dans la lutte des services de sécurité contre le trafic de psychotropes. Les autorités ont récemment fait de ce combat une priorité nationale.

À LIRE AUSSI : Peine de mort en Algérie : la Cour d’Alger prononce ses premières condamnations