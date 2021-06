Boumerdés : nouvelle scéne de violence en milieu hospitalier

La multiplication ces derniers temps des « agressions physiques et verbales à l’encontre du personnel médical, paramédical et administratif », prend de nouvelles tournures en Algérie, avec un nouvel acte de violence commis hier dans la wilaya de Boumerdés.

La recrudescence des agressions contre le personnel médical au sein des structures hospitalières se poursuit en Algérie.

Ces violences sont accompagnées parfois « d’actes de détérioration et de destruction de biens publics et de matériels médicaux ».

En effet, dans la journée d’hier, dans la wilaya de Boumerdés , et comme si les malheurs qu’ils subissent dans leur lutte H/24 contre le coronavirus ne leur suffisaient plus, voici que le personnel du dispensaire de la localité de Chabet El Ameur , se trouve violenté par des agressions dans l’établissement sanitaire où il exerce et dont le matériel n’est pas épargné non plus, subissant des actes de saccage et dégradation commis par les houligans des hôpitaux.

Les individus arrêtés

Quatre individus sous l’emprise de la drogue et de l’alcool ont pris d’assaut la clinique publique, durant la soirée de ce vendredi 11 juin, agressant le personnel médical, et usant de violence verbale ou physique à l’encontre de médecins, d’infirmiers, ou encore d’agent de sécurité de la clinique.

Les services de sécurité de la wilaya ont réussi à arrêter trois d’entre eux, ils comparaitront devant le tribunal dans les prochaines heures. L’enquête est ouverte dans l’affaire aux fins d’achever toutes les procédures judiciaires à l’encontre des suspects, accusés de destruction intentionnelle de biens de l’État et de trouble à l’ordre public au sein d’un établissement public hospitalier.

Ainsi, on s’attend à des peines sévères contre les accusés et contre tous ceux qui s’aventureraient encore à aller déverser leur violence dans les enceintes quasi-sacrées que sont les établissements sanitaires et contre un personnel soignant.