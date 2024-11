Boumerdès : Les habitants des chalets quittent enfin leurs habitats précaires

Ce lundi matin, une vaste opération de relogement des habitants des chalets de la commune de Sidi Daoud, située à l’ouest de Boumerdès, a commencé. Cette initiative marque une avancée majeure dans l’éradication des constructions temporaires établies après le séisme dévastateur du 21 mai 2003.

Plus de 160 chalets détruits pour un nouveau départ

Dans le cadre de cette opération, l’état démolira plus de 160 logements préfabriqués, ainsi que des constructions anarchiques associées.

Ils relogent les familles concernées dans des logements sociaux modernes situés dans le quartier résidentiel de la rezzaounia, qui compte 150 unités.

Ce programme de relogement inclut également quatre autres sites des communes avoisinantes, à savoir Aïn Ben Saïd, Sahel Boubrak, Essouanines et Le Cap.

🟢À LIRE AUSSI : Annaba : scène de chaos à l’hôpital Ibn Rochd, 5 blessés après une violente agression

Cette initiative s’inscrit dans les directives de la wali de Boumerdès, Fawzia Naâma, visant à éliminer définitivement les chalets dans la région et à améliorer les conditions de vie des habitants.

Les autorités locales de Sidi Daoud et de la daïra de Baghlia encadrent les opérations de démolition et de relogement, avec le soutien logistique et technique des différentes directions et services de la wilaya.

L’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Boumerdès supervise l’attribution des logements sociaux, en collaboration avec les services municipaux et de la daïra.

Ces efforts conjoints incluent également le soutien des forces de sécurité et de la protection civile pour garantir le bon déroulement de l’opération.

Héritage du séisme de 2003

Le séisme de 2003, dont l’épicentre était situé à Zemmouri El Bahri, a laissé des séquelles profondes. Avec 1 391 morts et 3 444 blessés, il a causé des dégâts matériels estimés à plus de 3 milliards de dollars.

Il a affecté près de 100 000 logements, dont plus de 10 000 totalement détruits.

🟢À LIRE AUSSI : Annaba : scène de chaos à l’hôpital Ibn Rochd, 5 blessés après une violente agression

Pour faire face à cette tragédie, l’État avait alloué un budget de 78 milliards de dinars pour reconstruire les infrastructures détruites et lancé un programme de logements d’urgence comprenant 8 000 unités, qu’ils les ont distribués aux sinistrés.