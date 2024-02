Boumerdès : démantèlement d’un réseau de trafic de lait frelaté à l’esprit de sel

Ce dimanche, l’unité de recherche de la gendarmerie nationale à Boumerdès a mis fin aux agissements d’un réseau criminel opérant dans le trafic de lait subventionné. Trois individus ont été appréhendés pour avoir frauduleusement transformé du lait subventionné en lait de vache, mettant ainsi en danger la santé des consommateurs en utilisant des produits chimiques hautement toxiques. L’opération a conduit à la saisie de deux camions chargés de 7200 sacs de lait avarié.

Ils frelataient du lait subventionné à l’esprit de sel : un réseau arreté à Boumerdès



Les autorités ont été alertées par des informations fournies à la brigade régionale de Dellys. Selon les renseignements reçus, le groupe criminel détournait le lait subventionné destiné aux citoyens pour le revendre en tant que lait de vache naturel. Pour ce faire, le groupe pratiquait un processus consistant à mélanger le lait subventionné avec d’autres substances telles que de l’huile, du sucre et de l’esprit de sel, transformant ainsi le produit en lait concentré vendu sur les marchés locaux et nationaux.

À LIRE AUSSI : Lait en sachet en Algérie : le ministère agit pour répondre à la demande des citoyens

Lors de la perquisition de l’atelier utilisé par le réseau, en collaboration avec les services commerciaux, les autorités ont saisi deux réservoirs de 1000 litres, quatre pompes, des seaux de 5 litres d’huile de table, du sucre, des bouteilles d’esprits de sel, des dispositifs de mesure de la concentration du lait, 25 kg de lactosérum, des compléments alimentaires, ainsi que des couteaux et des lames utilisés pour conditionner le lait.

Le phénomène de spéculation/trafic de lait subventionné continue en Algérie

Après un interrogatoire approfondi des suspects et la saisie de toutes les preuves matérielles, y compris le lait contaminé, les produits chimiques utilisés et les outils de production, les individus impliqués ont été présentés aux autorités judiciaires compétentes pour répondre de leurs actes et permettre la poursuite de l’enquête.

À LIRE AUSSI : Destiné à la spéculation, un stock de 75 000 litres d’huile de table saisi à Mascara

Ce coup de filet est un avertissement clair contre les pratiques illégales et dangereuses dans le domaine alimentaire. Ce n’est pas la première fois que de telles pratiques sont dévoilées au grand jour par les autorités. Le trafic et la spéculation sur le lait subventionné font régulièrement l’objet d’enquêtes et de condamnations à travers toutes les wilayas du pays.