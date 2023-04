Boumerdes : 28 tonnes d’oignon rouge destinés à la spéculation saisis

L’oignon continue de faire polémique en Algérie depuis que son prix a atteint (voire dépassé) les 300 DA le kilo. Un record pour cet aliment de base de la cuisine, dont le tarif n’excède pas les 100 DA d’ordinaire. Si le Gouvernement ne s’est pas encore prononcé sur les causes de cette inflation soudaine, le peuple, lui, pointe la spéculation du doigt. À l’aube d’une crise économique, certains acteurs peu scrupuleux n’hésitent pas à profiter de la situation pour stocker et revendre l’oignon au prix fort.

Et pour cause, les éléments de la Gendarmerie Nationale de la wilaya de Boumerdès ont saisi de grandes quantités d’oignon rouge stockées illégalement ce lundi.

28.4 Tonnes d’oignon rouge destiné à la spéculation saisis à Boumerdès

Ce lundi 10 avril, la brigade de contrôle et de répression des fraudes de l’inspection régionale du commerce à Boumerdès a saisi un stock conséquent d’oignon destiné à la spéculation. La Gendarmerie Nationale et les éléments de la brigade ont effectué une inspection dans une chambre froide sise à Bord M’nayel.

Suite à quoi, les autorités ont réquisitionné 28 400 kg d’oignon rouge stockés illégalement. Le propriétaire de l’entrepôt, un particulier de la région, ne dispose d’aucune licence pour le stockage de ces produits alimentaires. Des poursuites sont engagées à l’encontre du concerné pour spéculation illégale sur les produits alimentaires de base.

Vers une baisse des prix de l’oignon selon les responsables du secteur

Le directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, Ahmed Mokrania a déclaré qu’une « baisse sensible » des prix de l’oignon est à prévoir.

Ainsi, le déstockage des entrepôts d’oignon gérés par l’État devrait permettre de réduire l’inflation qu’il subit depuis le début du mois sacré. « À l’exemple de l’oignon, il reste 3 000 tonnes au niveau des entrepôts qui seront déstockées cette semaine » indique ce dernier.