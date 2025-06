Boulbina réagit à sa non-convocation en équipe d’Algérie

Adel Boulbina a été très abattu suite à sa non-convocation en équipe d’Algérie. Mais il opte pour la sagesse, en se disant déterminé à redoubler d’efforts afin de rejoindre les Verts.

L’une des surprises dans la liste de Vladimir Petkovic pour le stage du mois de juin, c’est évidemment la non-convocation d’Adel Boulbina. Un choix qui a surpris plus d’un, étant donné que l’attaquant paciste est le meilleur buteur de la Ligue 1 et fait partie des meilleurs joueurs qui évoluent en championnat national, pour ne pas dire le meilleur.

« Je ne veux pas parler des points faibles de Boulbina. Je préfère évoquer les qualités des joueurs que j’ai convoqués. Certes, il jouit d’un énorme potentiel, mais il doit encore progresser. Aussi, il doit prouver avec la sélection nationale A’ avant de prétendre à une convocation chez les A », a expliqué le technicien bosniaque son choix, sans pour autant donner des arguments solides.

Il faut dire que le joueur était très abattu après avoir su que son nom n’y figure pas. Dans la foulée, il a publié une stroy sur Instagram ; un fond noir orné d’un doigt levé et de mains en prière. Une réaction qui a suscité les spéculations.

Le joueur opte pour la sagesse

Retenu par Madjid Bougherra en sélection nationale A’, Adel Boulbina a joué titulaire face au Rwanda en amical et réussi à marquer le premier but de la victoire. Dans la zone mixte, les médias présents n’ont pas hésité à l’interroger à propos de sa non-convocation par Petkovic. Certes, il a dû mal à digérer ce choix, mais il opte pour la sagesse. En effet, il se dit déterminé de continuer à bosser afin de gagner la confiance du sélectionneur national.

« Ma stroy sur Instagram ? J’ai juste agi sous l’air de la déception. Tout joueur ambitieux, tout jeune joueur, rêve de rejoindre la sélection nationale. Quand je n’ai pas vu mon nom dans la liste finale, ça m’a peiné, c’est normal », dira-t-il d’emblée.

Et d’ajouter : « Mais c’est le sélectionneur qui fait ses choix. Il connaît les profils et les qualités des joueurs. Je vais continuer à travailler dur, à perfectionner mes faiblesses pour atteindre cet objectif. La sélection, c’est un honneur, et je ferai tout pour y arriver « Je respecte les décisions du coach. Mon rôle, c’est de performer sur le terrain et de montrer ce que je vaux. Le reste viendra avec le temps ».

Bougherra élogieux envers le joueur

Le sélectionneur national A’ Madjid Bougherra apprécie beaucoup Adel Boulbina. Il n’a pas tari d’éloges sur le meilleur buteur du championnat national, qui fait partie de ses plans depuis 2021, tout en lui demandant de patienter encore pour arriver à l’EN A.

« On sait que c’est un joueur talentueux. Je lui ai dit que dans la vie, il faut être patient, c’est la volonté de Dieu. S’il n’est pas encore en équipe A, ce n’est qu’une question de temps. Il est jeune. Si ce n’est pas aujourd’hui, ce sera demain, ou dans quelques mois ou années, mais il doit garder cette motivation pour y arriver », dira-t-il, lors de la conférence de presse d’après-match face au Rwanda.

Et d’ajouter : « J’ai beaucoup aimé sa mentalité, surtout sur l’aspect défensif. C’est un critère très important pour réussir en Europe. Offensivement, il a une qualité naturelle, il n’a même pas besoin qu’on le guide ».