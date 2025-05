Boulbina, l’étoile montante du foot algérien, enflamme le plateau de Canal+ (vidéo)

Dans sa rubrique « La pépite de Djellit » d’une émission sportive diffusée sur Canal+Sport, le journaliste de l’Équipe, Nabil Djellit, a présenté Adel Boulbina. Le moins que l’on puisse dire, est que la vidéo de l’étoile montante du football algérien a impressionné les présents.

Le meilleur joueur du championnat algérien cette saison, c’est incontestablement l’attaquant du Paradou AC Adel Boulbina. Non-seulement grâce aux 18 buts inscrit, mais surtout vu son énorme potentiel offensif et technique.

Très doué, l’attaquant issu de la fameuse académie du Paradou a marqué la majorité de ses buts sur des chefs-d’œuvre. Les bonnes performances du natif de Jijel, qui vient de boucler ses 22 ans, ne sont pas passées inaperçues des recruteurs mais aussi des médias étrangers. Une vidéo des exploits individuels du joueur a été exposée sur une émission sportive de la chaine Canal+Sport.

Boulbina impressionne les présents sur le plateau

En effet, c’est le journaliste de l’Équipe, Nabil Djellit, qui a présenté la pépite algérienne dans sa rubrique « la pépite de Djellit ». « L’Algérie a laissé filer Rayan Cherki, et bien, vous savez, il y a d’énormes talents dans le championnat algérien », dira, d’emblée, le journaliste en question, avant de mettre en exergue la vidéo du joueur.

Une vidéo qui montre les plus beaux buts de Boulbina cette saison. On cite, entre autres, coup franc à la Cristiano Ronaldo, coup de pigeon suivi d’une frappe imparable, slalom au milieu de la défense pour mettre le ballon au fond des filets ou encore, une course folle ponctuée par un lob de toute beauté.

Résultat : tous les présents sur le plateau sont émerveillés, notamment l’entraineur français de plusieurs sélections africaines, Claude Leroy. Ce dernier, a été impressionné par l’énorme talent de l’étoile montante du football algérien. Il a demandé si le joueur est dans le viseur des clubs français, et Djellit répondra : « Les clubs français, ils dorment ».

Par ailleurs, la saison en cours pourrait être la dernière d’Adel Boulbina en Algérie. Il suscite l’admiration de plusieurs clubs en Europe et certains se sont d’ores et déjà manifestés pour l’engager. Mais celui qui le veut, il doit mettre le paquet puisque la direction paciste a placé la barre très haut pour le céder, en réclamant pas moins de 2 millions d’euros.

À noter que le meilleur buteur du championnat national figure bel et bien dans la liste élargie de Vladimir Petkovic pour le stage du mois de juin. Il a de très fortes chances pour qu’il soit la nouveauté des Verts lors du prochain rassemblement. Une éventuelle convocation amplement méritée.