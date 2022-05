Boulaya à Al-Ahly du Caire ou Zamalek : du sérieux ou de l’intox ?

Farid Boulaya serait proche du club Egyptien Al-Ahly du Caire ou le Zamalek. En effet, les négociations entre les deux parties auraient atteint un stade avancé, rapportent plusieurs médias Egyptiens.

C’est une certitude, Farid Boulaya va quitter le FC Metz. En effet, il ira monnayer son talent dans un autre club à la suite de la relégation de son équipe à la Ligue 2 Française. Libre de tout engagement, il est entrain d’étudier les différentes offres qu’il a reçues. Il faut dire qu’il attise les convoitises. De différents clubs Arabes, Français ou encore Espagnols veulent s’offrir les services du milieu de terrain international.

Tout comme Riyad Mahrez, Abdelkader Bedrane ou encore Youcef Belaïli, Farid Boulaya n’a pas encore tranché sur sa future destination. Bien parti pour être retenu pour le prochain, c’est après les deux matchs face à l’Ouganda et à la Tanzanie qu’il devra s’engager avec le club auquel il va opter.

Destination l’Egypte à 29 ans ?

Malgré la relégation du FC Metz à la Ligue 2 Française, Farid Boulaya a été l’auteur d’une saison remarquable. Ses bonnes performances suscitent l’admiration des recruteurs. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est convoité par plusieurs clubs de différents championnats.

En plus des Girondins de Bordeaux, Getafe et Rayo Vellacano, le milieu de terrain international aurait des touches en Egypte. Selon les médias de ce pays, il allument la concurrence entre Al-Ahly du Caire et le Zamalek. Une information qui a été également relayée par le célèbre journaliste Algérien de «l’Equipe» Nabil Djellit. Ce dernier a posté sur son compte twitter que Boulaya «est le fruit d’une bataille entre Al-Ahly et le Zamalek».

Mais ce qu’il faut le savoir, est que Boulaya a répondu avec ironie au message faisant état de l’envie d’Al Ahly et du Zamalek de le recruter. Cela ouvre les portes aux spéculations si la piste Egyptienne est sérieuse ou bien ce n’est qu’une rumeur relayée par les médias. A 29 ans, le natif de Vitrolles souhaiterait poursuivre sa carrière en Europe. Éventuellement dans un club disputant une compétition Européenne.