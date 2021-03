Boukadoum : “l’Algérie est ciblée”

Le chef de la diplomatie algérienne Sabri Boukadoum s’exprime sur les derniers développements aux frontières de l’Algérie.

“L’Algérie est ciblée, mais elle se protège bien contre les différentes méthodes de déstabilisation employées à nos frontières grâce à l’Unité de son peuple, la force de l’armée”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères dans un entretien accordé à Radio Algérie internationale.

“C’est aussi grâce à la conviction de la diplomatie algérienne et ses actions réfléchies claires et transparentes (…) Nous nous ne jouons pas derrière les coulisses et nous n’avons pas de poignards cachés derrière le dos, ce n’est pas le genre de l’Algérie”, a-t-il ajouté.

“L’Algérie ne souhaite pas voir des bases étrangères dans les pays voisins”

Évoquant le sujet de l’implantation de bases militaires au Sahel, Sabri Boukadoum a fait savoir que l’Algérie ne souhaite pas voir des bases étrangères dans les pays voisins.

“Historiquement, la multiplication des bases militaires étrangères n’a jamais apporté de bien, mais il appartient à chaque gouvernement de décider ce qu’il veut pour se défendre”, a-t-il estimé.

Par ailleurs, Boukadoum a appelé les Algériens à faire “preuve de vigilance pour prévenir toute nuisance” afin de faire face à ce qu’il qualifie de la guerre de 6e génération.