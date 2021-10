Bouira : un féminicide en pleine auto-route

Féminicide, on entend habituellement au lieu de se contenter d’employer « meurtre », il fallait avoir un mot qui porte en quelque sorte l’atrocité des crimes contre les femmes. Nous sommes, de nos jours, contraints d’utiliser de plus en plus souvent cet emprunt, parce que ce phénomène ne fait qu’accroître.

Cette fois-ci, il s’agit de Lynda Belharet. Lynda était une fille, une femme, une sœur, une amie, une maman adorée. Professeure à la faculté de Droit et des sciences politiques Akli Mohand Oulhadj de Bouira, elle était beaucoup aimée et respectée par ses étudiants.

Malheureusement tout n’était pas tout beau tout rose dans la vie de la quadragénaire. Elle avait un mari violent, qui l’a menacé à maintes reprises et qui a décidé de passer à l’action et mettre ses menaces à exécution. Et ce, lorsque le 14 octobre, elle était dans la voiture avec son frère sur l’autoroute, il percute leur voiture avec la sienne ostensiblement dans l’objectif d’engendrer leur mort et il réussit. Lynda a été tué avec son frère ce jour-là.

Sur la page Facebook Féminicides Algérie qui alerte la société et les institutions face aux féminicides, les commentaires sous la publication sont émouvants. Proches ou étudiants, tous évoquaient la gentillesse et le doux souvenir de Lynda.

Un autre féminicide atroce

Le 17 octobre dans le foyer familial situé à la cité Larbi Ben M’hidi de la commune de Bekkouche Lakhder à Skikda, un horrible meurtre a eu lieu. Nawel, enceinte au quatrième mois de son premier bébé, a reçu plusieurs coups de couteau au niveau du cœur. Après avoir brutalement tué sa femme, le mari met fin à sa propre vie.

Ce triste phénomène se reproduit de plus en plus souvent dans la société. Des crimes abjects dont l’auteur est le père, le frère, le mari ou même un étranger. Pour rappel, depuis le premier janvier 2021, 44 femmes ont été tuées en Algérie selon le recensement effectué par Féminicides Algérie.