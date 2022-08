Bouira : un carambolage sur l’autoroute Est-Ouest fait 14 blessés

Les accidents de la route causent dans la plupart du temps des dégâts matériels mais aussi humains. Beaucoup de blessés et de morts résultent de ces événements souvent très violents.

Cette fois-ci, c’est dans la wilaya de Bouira qu’un accident survenu ce vendredi 12 août 2022 à huit heures sur l’autoroute est-ouest cause 14 blessés. C’est via un communiqué que la direction de la protection civile a communiqué les informations relatives à cet accident. Les autorités compétentes révèlent que c’est une collision entre quatre ( 04 ) véhicules qui causa cela : trois ( 03 ) camions et un ( 01 ) bus.

La protection civile a comptabilisé quatorze ( 14 ) blessés, âgés entre 9 et 60 ans. Ils ont été pris en charge grâce aux 17 agents qui sont intervenus. Aucun mort n’a été signalé, et les quatorze personnes ont été transférées vers l’hôpital Lakhdaria afin de bénéficier des soins nécessaires.

Accident de la route : un bilan hebdomadaire alarmant

Les services de la sûreté nationale ont communiqué le bilan hebdomadaire relatif aux accidents de la route ce jeudi 11 août 2022. Il recense les blessés et les morts entre le 2 août et le 8 août 2022.

Selon l’APS, treize ( 13 ) personnes sont décédées, et quatre-cent-soixante-quatre ( 464 ) ont été blessées. Il y a donc une hausse significative en tout point en comparaison à la semaine précédente.

En effet, le nombre d’accidents a augmenté de trente-deux ( 32 ), le nombre de blessés de vingt ( 20 ) et le nombre de morts de six ( 06 ).

Dans 96% des cas, c’est l’Homme qui est en cause. En effet, même si les conditions météorologiques ou certains cas extrêmes peuvent entraîner des accidents de la route, dans la plupart des cas, c’est la conséquence du comportement humain. Que ce soit vis-à-vis du non-respect du code de la route, des excès de vitesse, du manque de vigilance ou tout autre raison, la Direction générale de la Sûreté nationale ( DGSN ) affirme que “le facteur humain reste la principale cause de ces accidents”.