Bouira : Le wali interdit aux bus et aux motos d’atteindre Tikjda 

Le wali de la wilaya de Bouira, Lakhal Aiat Abdeslam, a décidé, ce samedi, 2 janvier, d’interdire aux bus et aux motos d’atteindre les hauteurs de Tikjda.

Dans un communiqué rendu public ce samedi, 2 janvier, le wali de Bouira, Lakhal Aiat Abdeslam, a décidé d’interdire aux bus et aux motos d’atteindre les hauteurs de la région de Tikjda, mais aussi de l’arrêt sur les bords des routes et des chemins qui y conduisent, particulièrement la route nationale (RN) n° 33 et l’ancienne RN n° 33 (ancien tracé).

Cette décision intervient suite à l’incident enregistré hier soir dans cette région, où plusieurs familles se sont retrouvées bloquées sur les hauteurs de Tikjda à cause des chutes de neige.

Le même scénario s’est produit à Blida, sur les hauteurs du mont Chréa, qui a connu un afflux massif des familles voulant profiter des neiges, et ce malgré les mises en garde des services de la Protection Civile et des bulletins météorologiques spéciaux de Météo Algérie, prévoyant des chutes de neige.