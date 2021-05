Bouira : cambriolage du cabinet d’une avocate

La wilaya de Bouira connait ces derniers mois une hausse inquiétante des vols et de cambriolages au niveau de différentes localités à travers son territoire.

En effet, de nombreux cambriolages ciblant les maisons des citoyens ont été observés ces derniers temps ainsi que des vols de plusieurs véhicules sur la voie publique. Le phénomène prend de plus en plus d’ampleur d’après les services de police.

Il ne s’agit pas seulement de vols, mais aussi des agressions à armes blanches. La peur s’immisce dans les cœurs de la population au rythme de cette insécurité qui règne. L’avocate Farida Boumaza, a été aujourd’hui victime d’un cambriolage au sein même de son cabinet professionnel.

Les cambrioleurs ont défoncé la porte de son bureau avant de le saccager et de lui voler ces ordinateurs. « Je ne te pardonne pas, on se retrouvera devant Dieu », déclare la victime dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Une avocate engagée dans la défense des détenus du Hirak

L’avocate engagée dans la défense des activistes détenus du Hirak et des militants politiques a publié cette après-midi du 8 mai une vidéo sur sa page Facebook ou elle montre l’état de son bureau, sis dans la wilaya de Bouira.

C’est avec surprise qu’elle a découvert son cabinet complètement retourné de fond en comble et ces ordinateurs ainsi que son cartable disparu. Son cabinet a été le seul à avoir été ainsi cambriolé, bien qu’il y a plusieurs autres bureaux au même endroit.

C’est donc avec une grosse colère qu’elle s’adresse aux responsables de cet acte lâche, « On vous retrouvera, on vous attrapera ! Espèce de voleurs, espèce de voyous ! ». L’avocate en plus d’avoir été dépouillée de ces ordinateurs et des documents personnels, affirme avoir aussi perdu plusieurs dossiers confidentiels.