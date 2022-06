Bouira : 2 morts et 9 blessés dans des accidents de route

Les accidents de la circulation sont très fréquents en Algérie, aucun jour ne passe sans qu’on entende parler d’un voire plusieurs blessés ou morts dû à un accident de la route. Les citoyens conduisent sans respecter le code de la route, ce qui peut engendrer des victimes.

Le Centre d’Information et de Coordination de la circulation a informé ce matin et hier soir, à travers sa page Facebook officielle « TARIKI« , que des accidents de la route ont fait deux morts et neuf blessés. Ces accidents ont eu lieu sur la route nationale est-ouest dans les axes de croisement des deux wilayas Bouira et Aïn Defla et la route non numérotée de la wilaya d’El Bayadh.

Le Centre d’Information et de Coordination de la circulation a indiqué sur sa page Facebook « TARIKI » qu’un accident de route mortel s’est produit ce matin sur la route nationale est-ouest, sur le passage vers la wilaya de Bouira, plus exactement au niveau de la pente autoroutière de Djebahia en direction d’Alger. Cet accident a causé 1 mort et deux blessés.

La gendarmerie nationale ferme la route nationale à Djebahia

Selon la même source, cet accident de route a été causé par une collision de plusieurs véhicules, ce qui a engendré la fermeture de la route nationale à Djebahia, par la gendarmerie nationale, qui ont détourné les automobilistes vers la route nationale N°05.

Sur cette même route, un autre accident de circulation s’est produit près de la commune El Adjiba de la wilaya de Bouira, qui fut la cause de deux blessés, qui ont été soignés sur place puis transférés à l’hôpital local.