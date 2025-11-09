Bougherra évoque l’avenir de Belaïli en équipe d’Algérie

Madjid Bougherra explique pour quelles raisons il n’a pas convoqué Youcef Belaïli en sélection nationale A’. Il évoque un probable retour du joueur chez la sélection A pour prendre part à la Coupe d’Afrique des nations-2025.

L’une des surprises de la liste du sélectionneur national Valdimir Petkovic, c’est la mise à l’écart de Youcef Belaïli du stage du mois de novembre. Le nom du joueur n’a pas non plus figuré dans la liste de Madjid Bougherra pour le stage de l’équipe d’Algérie A’ lors de cette trêve internationale. De quoi susciter les spéculations si l’attaquant de l’Espérance de Tunis a été blacklisté par la Fédération algérienne de football.

Comme il fallait s’y attendre, Bougherra a été interrogé, lors de la conférence de presse d’avant-stage qu’il a animée ce matin, sur les raisons de la non-convocation de l’Oranais. Il confie que ce dernier pourrait être concerné par la Coupe d’Afrique des nations-2025. C’est la raison simple pour laquelle il a décidé de ne pas lui faire appel.

« Il y aura une réunion avec Petkovic après cette date FIFA pour savoir qui seront les joueurs qui iront à la CAN. C’est à partir de là que je saurai quels joueurs me seront disponibles en prévision de la Coupe Arabe », a-t-il expliqué.

Et d’ajouter : « Tout comme Youcef Atal, Belaïli fait partie des plans de Petkovic. J’attends avec impatience les joueurs qui me seront disponibles ».

Ainsi, les portes de l’EN ne sont pas définitivement fermées pour Youcef Belaïli. Il pourrait toujours espérer à disputer la prochaine CAN qui se tiendra au Maroc.

Pourquoi Belaïli n’a pas été convoqué en sélection ?

L’absence de Youcef Belaïli dans la liste de Vladimir Petkovic à quelques semaines de la CAN 2025 suscite de nombreuses interrogations. Selon le journal spécialisé Compétition, le sélectionneur national, qui n’a donné aucun argument sur son choix, a été agacé par l’attitude jugée trop individualiste du joueur lors des derniers rassemblements.

Petkovic, qui prône la cohésion et le jeu collectif, estime que Belaïli n’a pas suffisamment mûri, continuant à privilégier les actions personnelles au détriment du collectif. Son entrée décevante face à la Somalie, à Oran, en est l’illustration.

Selon la même source, le joueur ne s’intègre pas pleinement dans le système mis en place par le technicien bosnien, qui préfère des joueurs disciplinés et solidaires dans l’effort. De plus, Belaïli n’a jamais réussi à s’imposer comme titulaire depuis son retour en sélection, restant souvent une option de secours.

L’autre raison extra sportive, c’est l’incident survenu en septembre avec Saïd Benrahma, qui avait perturbé la sérénité du groupe, a également pesé dans la balance, ajoute la même source. Désireux d’éviter toute tension interne, Petkovic a fait le choix fort de l’écarter pour préserver la stabilité du vestiaire. Si la porte n’est pas totalement fermée, la présence de Mohamed Amoura à gauche rend désormais un retour de Belaïli peu probable avant la CAN.

