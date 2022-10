« Bougherra est le digne successeur de Belmadi », (Djebbour)

Dans un entretien accordé au média français, Onze Mondial, l’ancien international algérien, Rafik Djebbour, est revenu sur l’actualité de l’équipe d’Algérie.

En effet, l’ancien attaquant des Verts, qui a décroché les crampons en 2018 après une dernière expérience en France, a commencé par donner de ses nouvelles, « étant vécu que pour le football, je suis actuellement manager intermédiaire et représentant du football grec. » dit-il.

L’ancien buteur algérien a évolué dans de nombreux clubs grecs, un bagage qui lui est bénéfique dans ses missions de post carrière professionnelle dans le monde du ballon rond. Djebbour semble s’en sortir bien dans son nouveau rôle puisqu’il a « œuvré pour les transferts de Djibril Sidibé et de Bakary Sako en Grèce lors de la dernière fenêtre du Mercato. » lit-on dans l’entretien accordé au média Onze Mondial.

« L’adopté du football grec » se réjouit du caractère humanitaire de sa nouvelle mission puisqu’elle lui permet « d’aider les jeunes footballeurs, d’origine française et africaine, de trouver un point de chute après leur formation tout en restant dans un cadre professionnel et compétitif, car le championnat grec n’est pas des moindres en Europe. » ajoute-t-il.

Avec Bougherra, la succession est assurée pour Rafik Djebbour ?

Questionné sur ses impressions au sujet des dernières performances de l’équipe d’Algérie, l’ancien attaquant des Verts, Rafik Djebbour, s’est livré, « naturellement, je continue à suivre l’actualité de la sélection algérienne de football. L’élimination en match barrage de la coupe du monde contre le Cameroun a été très dure à digérer. » dit-il.

Facteur majeur de l’évolution de l’équipe d’Algérie, le sujet du second mandat du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, a été évoqué lors de l’entretien de Djebbour.

Ainsi, l’ancienne pointe des Fennecs a expliqué, « Dans l’ensemble, Djamel Belmadi amène une belle prestation footballistique. Il a ramené une autre envie, un autre regard sur l’Algérie. Il a mis l’Algérie au sommet du football africain, on en parlait même mondialement. » indique-t-il.

Djebbour est, aussi, revenu sur les dernières disillusions que l’équipe d’Algérie a vécu, « Malheureusement, la régularité n’a pas été au jour à cause du vol qu’on a subi en barrage. C’est dommage pour le groupe, pour les joueurs, pour Belmadi. Mais je pense que l’Algérie doit se méfier, les challenges de demain, c’est la formation et on accuse énormément de retard.

L’Algérie continue à rester sur ses acquis et ça, ça commence à être très dangereux. » dit-il. Avec la fin du cycle de la génération des mondialistes de 2010, nombreux joueurs de l’épopée d’Oum Dermane se sont converti au domaine technique dans l’autre bout du terrain, à savoir les commandes du bord technique.

Ainsi, Djebbour a révélé qu’il avait eu « l’opportunité de côtoyer, à nouveau, l’ancien capitaine de la sélection algérienne, Madjid Bougherra, dans ses nouvelles fonctions du sélectionneur de l’équipe d’Algérie A prime » indique-t-il à Onze Mondial avant d’ajouter, « Bougherra est le futur entraîneur du football franco-algérien. C’est un entraîneur complet, il a toutes les qualités d’un entraîneur moderne. Il est très intelligent dans sa manière d’entraîner, sa gestion humaine est extraordinaire, je pense que c’est un entraîneur sur lequel il faudra parier à l’avenir. » explique-t-il.

Djebbour a soutenu ses propos en rappelant que, « Bougherra a été à l’origine du sacre algérien en coupe Arabe de 2021 et que le manque d’expérience, actuellement, ne sera pas pour compromettre le projet que Bougherra met en place, car, en affrontant de plus en plus de sélectionneurs plus expérimentés, il acquerra le nécessaire. » finit-il.

Pour rappel, Rafik Djebbour a rejoint la sélection algérienne en 2006 pour le compte de l’amical contre le Gabon. Une première apparition qui sera suivi de 32 autres sélections avec l’équipe d’Algérie. Avec les Verts, Djebbour a inscrit 5 buts lors de ses 33 matchs disputés. Il a fait la majeure partie de sa carrière en Grèce.