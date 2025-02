Boudebouz a-t-il refusé de jouer certains matchs ? La JS Kabylie réagit

La direction de la JS Kabylie a fait une mise au point lunaire à propos de Riyad Boudebouz. Elle assure que le joueur ne choisit pas les matchs et que la raison de son absence est juste pour blessure.

Il y a quelques jours, des informations balancées sur les réseaux sociaux faisant état que le joueur de la JS Kabylie Riyad Boudebouz aurait refusé de jouer des matchs sur la pelouse synthétique. Cela a fait réagir la direction du club qui a fait une mise au point lunaire pour démentir formellement les rumeurs.

« La Jeunesse Sportive de Kabylie dément formellement les rumeurs infondées concernant Ryad Boudebouz. Contrairement aux spéculations. Le joueur n’a jamais refusé de jouer sur une pelouse synthétique ni sur des terrains exigeant un fort engagement physique », lit-on au début du communiqué, publié sur la page facebook officielle du club en ce début de soirée.

Boudebouz est bel et bien blessé

Dans ce même registre, la direction kabyle a révélé la raison pour laquelle le meneur de jeu franco-algérien ne joue pas actuellement. Tout simplement parce qu’il soigne sa blessure.

« Ryad Boudebouz est actuellement en soins pour une blessure au mollet. Le club suit de près son rétablissement afin qu’il puisse revenir sur le terrain dans les meilleures conditions possibles », ajoute le communiqué.

La direction de la JSK a encensé son joueur, qui demeure un bon exemple du joueur discipliné et professionnel. « Nous tenons à souligner que Ryad Boudebouz est un joueur exemplaire, sérieux et pleinement engagé envers le club. Son professionnalisme et son dévouement pour la JSK ne sont plus à démontrer ».

Et de conclure : « Merci pour votre compréhension et votre soutien indéfectible à Ryad Boudebouz et à toute l’équipe ».

OA-JSK : Boudebouz out, Boualia incertain

La JS Kabylie s’apprête à disputer le derby kabyle, qui l’opposera au nouveau promu l’Olympique Akbou. Il aura lieu mercredi au stade l’Unité Maghrébine de Béjaia, pour le compte de la 17e journée de la Ligue 1.

Pour cet important rendez-vous, l’entraineur de la JSK Josef Zinnbauer devra composer sans Riyad Boudebouz. Toujours aux soins, le meneur de jeu de l’équipe devra encore patienter pour renouer avec la compétition officielle.

Et comme un malheur n’arrive jamais seul, l’autre cadre, Kouceila Boualia, est incertain. Victime d’une blessure au niveau du dos, il risque de rater le derby kabyle, reste à savoir si le staff médical du club réussira à le récupérer pour être à la disposition de son entraineur, dans un match où il aura besoin de tous ses cadres.