Boudé en France, Macron « envoie des doses d’AstraZeneca en Afrique »

Alors que les Français se montrent de plus en plus réticents quant à la vaccination contre le coronavirus avec le vaccin d’AstraZeneca, voilà que les autorités françaises annoncent l’envoi de doses de ce vaccin en Afrique.

L’annonce a donc été faite, hier dimanche, par le président français Emmanuel Macron lui-même, mettant en avant la volonté de la France de voler au secours des pays ne pouvant pas assurer l’accélération de leurs campagnes de vaccination contre l’épidémie mondiale.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, Macron a donc affirmé que « la France vient d’envoyer les premières doses destinées à Covax. Ces doses d’AstraZnenca s’envolent à l’heure où je vous parle vers Afrique de l’Ouest ».

Il convient de noter que Covax s’agit de l’initiative ayant pour but d’assurer un accès équitable à la vaccination contre le Covid-19 dans près de 200 pays. Dans son allocution, le chef de l’État français a précisé que l’Europe est déjà à « une personne sur six qui a reçu au moins une dose de vaccin », alors qu’en Afrique « c’est moins d’une sur cent ». Et C’est ce qui inacceptable », selon lui.

Un vaccin « massivement rejeté par les Français »

Se montrant plutôt rassurant quant au déroulement de la campagne vaccination en Europe, Macron déclare encore : « Nous avons largement les moyens d’accélérer notre solidarité qui passe par le don de doses », avant de souligner : « Nous avons une responsabilité à l’égard du reste du monde ».

Il convient ici de noter que l’envoi de la France des doses du vaccin d’AstraZnenca vers l’Afrique intervient au moment où la plupart des Français se montrent plutôt réticents quant à la vaccination avec ce vaccin.

En Europe, ce vaccin contre le coronavirus est souvent associé à un effet secondaire pourtant très rare, qui est la formation de caillots sanguins. Selon l’agence Sputnik, « plusieurs centres de vaccination en France sont restés presque vides en raison de ce scepticisme ».

Un sondage « Odoxa-Backbone Consulting » réalisé pour Franceinfo et Le Figaro et publié le 8 avril, cité par la même source démontre que « 71% des Français rejettent le vaccin d’AstraZeneca et préfèrent ceux de Pfizer-BioNTech (70%) et de Moderna (65%) ».