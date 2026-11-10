Algérie – Togo : quatrième forfait chez les Verts

Coup dur pour les Verts : blessé, Hicham Boudaoui manquera la double confrontation face au Togo. Le sélectionneur fait appel à Adem Zorgane pour le remplacer. C’est déjà le quatrième forfait avant ces deux matchs décisifs.

La Fédération algérienne de football a confirmé l’absence de Hicham Boudaoui pour la double confrontation contre le Togo. Le milieu de terrain de l’OGC Nice a passé une IRM, dont les résultats ont contraint le staff à le libérer du rassemblement. Pour combler ce vide dans l’entrejeu, le sélectionneur national a fait appel à Adem Zorgane.

L’examen n’a laissé aucune marge de manœuvre au staff médical des Verts. L’état physique du joueur niçois ne lui permet pas d’enchaîner deux rencontres en quelques jours. Boudaoui rentre donc en France pour poursuivre ses soins avec son club.

Aucun détail n’a filtré sur la nature exacte de la lésion ni sur la durée de son indisponibilité. Son absence prive pourtant l’Algérie d’un profil difficile à remplacer. Capable de récupérer le ballon et de casser les lignes, le natif de Béchar s’était imposé comme une pièce maîtresse de la sélection.

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Algérie-Togo : un quatrième forfait pour les Verts

Le compteur grimpe dangereusement. Abdellatif Ramdane avait ouvert la série : le staff a dispensé de stage le gardien du MC Alger après le décès de son père. Ce drame familial avait suscité une vague de messages de soutien dans le football national.

Deux forfaits pour raisons médicales ont suivi, ceux de Mohamed-Bachir Belloumi et de Jaouen Hadjam. La FAF a officialisé ces absences en convoquant le latéral Fahem Benaissa, pour la première fois de sa carrière internationale. L’absence de Hadjam, titulaire indiscutable dans le couloir gauche, inquiète surtout pour l’équilibre collectif.

Pour l’ailier de Hull City, la nouvelle était attendue. Son entraîneur avait lui-même évoqué une gêne musculaire et un arrêt d’environ trois semaines. Belloumi était donc écarté d’emblée des échéances africaines de novembre.

Adem Zorgane rappelé pour renforcer le milieu de l’équipe d’Algérie

Le sélectionneur a choisi le milieu de terrain de Charleroi. Adem Zorgane connaît bien la maison et possède une qualité de passe qui répond aux besoins actuels du groupe. Sa polyvalence offre aussi plusieurs options à Hemdani dans l’animation du jeu.

Ces renforts de dernière minute deviennent une habitude pour le technicien. En septembre déjà, la blessure de Nabil Bentaleb avait ouvert la porte à Adil Bourabaa, appelé avant même l’ouverture du stage de Sidi Moussa. Lors du précédent rassemblement, une blessure musculaire avait aussi privé Amine Gouiri du déplacement au Burundi.

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Algérie-Togo : Hemdani doit recomposer son groupe

Privé de quatre joueurs, le staff technique travaille désormais avec un effectif remanié. Les séances au Centre technique national de Sidi Moussa doivent permettre de trouver de nouveaux automatismes. Le temps presse avant le match aller face aux Éperviers, le 14 novembre à Tizi Ouzou, puis le retour à Lomé le 17 novembre.

Ces contretemps ouvrent toutefois une fenêtre aux nouveaux venus. Benaissa et Zorgane auront l’occasion de peser sur les futurs choix du sélectionneur. Dans une sélection aussi fournie, ce type d’opportunité ne se présente pas deux fois.

La double confrontation contre le Togo reste capitale dans la course à la qualification. Au-delà des absences, c’est la capacité du groupe à répondre présent qui sera scrutée. Les supporters attendent des réponses sur le terrain.

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