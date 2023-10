Boudaoui défie l’OGC Nice et affiche son soutien à la Palestine

La lourde sanction infligée à l’encontre de Youcef Atal n’a pas empêché son coéquipier à l’OGC Nice et compatriote, Hicham Boudaoui, d’afficher son soutien à la Palestine. Le milieu de terrain international a publié des photos des bombardements sur Gaza et écrire : « Free Palestine ».

Youcef Atal a été auditionné par la commission de discipline en France suite à ses publications de soutien à la Palestine sur Instagram. Elle a prononcé au verdict mercredi passé et suspendu le joueur, rappelons-le, sept matchs, à compter du 31 octobre prochain.

Malgré la lourde sanction infligée sur Atal, qui fait aussi l’objet d’une enquête ouverte par le parquet de Nice, cela n’a pas empêché son coéquipier à l’OGC Nice et compatriote, Hicham Boudaoui, d’afficher son soutien à la Palestine.

En effet, le milieu de terrain international a publié des photos dans une story sur son compte Instagram. Des photos qui montrent les bombardements infligés par l’armée israélienne sur Gaza et écrire : « Free Palestine ».

Boudaoui va-t-il faire polémique en France ?

Il faut dire que les internautes s’interrogent si Hicham Boudaoui va revivre un scénario similaire de son compatriote Youcef Atal après avoir affiché son soutien à la Palestine. Mais ce qu’il faut le savoir, c’est que ce n’est pas le même contexte.

Pour Atal, il a été accusé « d’apologie du terrorisme et provocation publique à la haine ou à la violence à raison d’une religion déterminée ». Et ce, après avoir relayé une vidéo dans laquelle le cheikh Mahmoud al-Hasanat demande à Dieu d’envoyer « un jour noir sur les juifs » et « d’accompagner la main » des habitants de Gaza « s’ils jettent la pierre ».

Quant à Boudaoui, il n’a pas dépassé le cadre de la liberté d’expression. Mais comme c’est un Algérien de confession musulmane, on peut s’attendre à toute éventualité de la part de son club ou bien des autorités locales à Nice.