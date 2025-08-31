Bouanani rejoint le VfB Stuttgart (officiel)

Badredine Bouanani a officiellement quitté l’OGC Nice pour rejoindre le championnat allemand. Il a officialisé sa venue au VfB Stuttgart cet après-midi, en signant un contrat de cinq ans.

Le jeune attaquant algérien vient de franchir un nouveau cap dans sa carrière. En effet, il quitte la Ligue 1 française pour rejoindre un championnat plus huppé, la Bundesliga. Les négociations entre le VfB Stuttgart et l’OGC Nice ont abouti hier soir. Cet après-midi, le joueur est passé à l’action, en signant un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2030.

Transfert de Badredine Bouanani à Stuttgart : Un nouveau défi en Bundesliga

« Badredine Bouanani porte désormais le maillot à bande rouge sur la poitrine ! L’ailier algérien quitte l’OGC Nice pour le VfB Stuttgart et a signé un contrat jusqu’en 2030 », précise le communiqué de la formation allemande.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour le jeune international algérien qui s’apprête à découvrir la Bundesliga. Après avoir brillamment réussi sa préparation estivale avec le RC Lens, le joueur aux 5 sélections avec les Fennecs va poursuivre sa progression en Allemagne, sous les couleurs du VfB Stuttgart. Une opportunité pour évoluer et donner ainsi un autre élan à sa carrière.

Une opportunité pour Bouanani et un renfort pour Stuttgart

Cette transaction représente une belle opportunité pour toutes les parties concernées. Le joueur, qui s’était imposé comme un élément essentiel dans le dispositif de Franck Haise à Lens, va pouvoir se confronter à l’un des championnats les plus relevés d’Europe. Pour le VfB Stuttgart, c’est un recrutement prometteur qui vient renforcer son effectif.

Cette signature témoigne de l’attractivité croissante de la Bundesliga pour les jeunes talents de Ligue 1. Le championnat allemand continue d’attirer des profils à fort potentiel, capables de franchir un nouveau palier dans leur développement. Le VfB Stuttgart réalise ainsi un coup stratégique sur le marché des transferts en s’attachant les services d’un joueur en pleine ascension.

À noter que Badredine Bouanani est le quatrième international algérien qui va évoluer en Bundesliga après Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Farès Chaïbi (Francfort) et Mohamed-Amine Amoura (Wolfsburg).

