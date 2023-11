Bouanani affiche son grand attachement à l’équipe d’Algérie, la vidéo enflamme la toile

Badredine Bouanani n’a pas été retenu pour le dernier stage des Verts. Mais cela ne l’a pas empêché de suivre le match face au Mozambique à partir du banc du stade Vélodrome de Marseille. La vidéo a enflammé la toile sur les réseaux sociaux.

Djamel Belmadi n’a pas retenu Badredine Bouanani pour le dernier stage du mois de novembre. Ce n’était pas une surprise dans la mesure où le jeune attaquant de 19 ans compte un temps de jeu maigre dans les jambes avec l’OGC Nice.

Malgré sa mise à l’écart, cela n’a pas empêché le Niçois de suivre le match Mozambique-Algérie (0-2), qui s’est joué dimanche dernier à Maputo, à partir du banc du stade Vélodrome de Marseille. Présent pour l’événement du Tournoi des Défenseurs de l’Enfance dont le but est de sensibiliser le plus grand nombre et rappeler les droits fondamentaux des enfants, Bouanani a été pris en flagrant délit en train de suivre le match à partir de son smartphone.

Le moins que l’on puisse dire, est que la vidéo a enflammé la toile sur les réseaux sociaux. Cela prouve le grand attachement du joueur à l’Algérie, l’équipe nationale en particulier. Un joueur qui est rentré dans l’histoire, faut-il le dire, en étant le premier joueur binational a opté pour les Verts au détriment des Bleus à l’âge de 18 ans seulement.