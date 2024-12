« Boualia est meilleur que cet international algérien », estime Belkaid

L’ancien international algérien, Farouk Belkaid, a fait une folle comparaison. Selon lui, l’attaquant de la JS Kabylie, Kouceila Boualia, est meilleur que l’attaquant de l’équipe d’Algérie et de Feyenoord, Anis Hadj Moussa.

L’une des pépites de la JS Kabylie, c’est Kouceila Boualia. En effet, le jeune attaquant monte en puissance. En s’imposant comme un élément incontournable au sein de la formation kabyle, il y a deux saisons, les observateurs lui prédisent un avenir prometteur.

Joueur emblématique de la JSK et ancien international algérien, Farouk Belkaid a encensé le jeune attaquant en question. Mais il a osé faire une folle comparaison. En effet, il estime que Boualia est meilleur qu’Anis Hadj Moussa. Deux joueurs qui ont pratiquement le même profil, des gauchers qui jouent sur l’aile droite de l’attaque.

« Pour moi, Boualia est le meilleur joueur en championnat algérien. Mais il faut savoir qu’il n’est pas au top de son niveau. Vu l’énorme potentiel dont il jouit, je pense qu’il est capable à faire beaucoup mieux. Je l’ai côtoyé pendant un an et demi, je vous assure qu’il est meilleur que Hadj Moussa. Seulement, le joueur local est sous-estimé et n’est pas trop médiatisé comme ceux qui évoluent en Europe », dira-t-il, dans un plateau d’une émission sportive diffusée sur une chaine de télévision privée.

Il faut dire que le coup de gueule de Belkaid a enflammé la toile sur les réseaux sociaux. Certes, Kouceila Boualia est pétri de qualités, mais au point de dire mieux qu’Anis Hadj Moussa, c’est un peu exagéré, estiment les internautes. Le jeune attaquant de l’équipe d’Algérie (22 ans) fait les beaux jours du club néerlandais Feyenoord et s’illustre dans la prestigieuse compétition européenne, la Ligue des champions.

« Akhrib doit jouer dans un autre poste »

Dans ce même sillage, Farouk Belkaid a également parlé de l’autre pépite kabyle, Lahlou Akhrib. Selon lui, le jeune attaquant de la JSK doit évoluer dans un autre poste pour être plus performant.

« J’espère qu’on peut trouver le bon poste à Akhrib. À mon avis, il doit jouer juste derrière les attaquants pour être plus performant et efficace », estime-t-il.

À noter que l’attaquant international U20 monte en puissance et demeure la grande révélation du championnat version 2024/2025. Selon des indiscrétions, le sélectionneur national Vladimir Petkovic suit avec grand intérêt les performances d’Akhrib, dans la perspective de rajeunir l’équipe d’Algérie. Reste à savoir maintenant s’il sera la surprise du prochain rassemblement des Verts en mars 2025.