Boualem Sansal élu à l’Académie royale de langue et de littérature française en Belgique

L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis novembre 2024 pour atteinte à l’intégrité nationale et dont la condamnation à cinq ans a été confirmée en appel le 1ᵉʳ juillet dernier, a été élu à l’Académie Royale de langue et de littérature française en Belgique.

Cette distinction a été annoncée dimanche 12 octobre par le secrétaire perpétuel de l’Académie royale de langue et de littérature française en Belgique, en l’occurrence Yves Namur.

Dans un communiqué, l’Académie, qui lui avait déjà remis un prix de littérature francophone en 2007, a déclaré que « Boualem Sansal incarne la haute fonction créative de l’écrivain, indissociable de la liberté nécessaire à son exercice« .

L’écrivain Boualem Sansal élu académicien en Belgique

Fondée en 1920, l’Académie de la langue et de la littérature française en Belgique compte 40 membres, comme l’Académie française, mais contrairement à celle-ci, dix de ces fauteuils sont réservés à des membres étrangers.

Cette distinction fait également suite à sa nomination pour le prix Sakharov, notamment de la part du groupe de l’extrême droite « Patriotes pour l’Europe« , dirigé par Jordan Bardella. Rappelons, l’écrivain a décliné la proposition, refusant l’instrumentalisation de son nom.

L’Académie française refuse d’intégrer Boualem Sansal

Suite à son arrestation en novembre 2024, l’Académie française a exprimé sa solidarité envers l’écrivain franco-algérien. Les membres ont unanimement souhaité le voir « retrouver au plus vite la vie qu’il menait » et ont publiquement appelé à sa « libération sans délai« .

L’institution a reconnu que Sansal était « un candidat digne de siéger parmi les immortels« . Cependant, la proposition de l’académicien Jean-Christophe Rufin d’utiliser une procédure exceptionnelle de présentation pour élire Boualem Sansal à un fauteuil vacant a été rejetée.

Bien qu’applaudie par plusieurs figures de la littérature internationale, dont des prix Nobel, cette démarche a été refusée par la majorité des académiciens (13 contre 6 voix). Leur décision était motivée par la crainte que cette nomination complique davantage les relations tendues entre la France et l’Algérie, ou qu’elle soit perçue comme une provocation par les autorités algériennes.

En mai 2025, la fondation Simone et Cino Del Duca a décerné le prix mondial Cino Del Duca à Boualem Sansal. Ce prix est une récompense française des plus généreuses après le prix Nobel.

