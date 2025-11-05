Boualem Sansal de nouveau récompensé : les Renaudot lui décernent un prix

L’écrivain Boualem Sansal, emprisonné à Alger depuis bientôt un an pour « atteinte à l’intégrité nationale« , a reçu des marques de soutien de la part des jurés des prix Goncourt et Renaudot, mardi 4 novembre 2025.

Les membres du jury du Goncourt, qui ont attribué ce prix à Laurent Mauvignier pour « La Maison vide« , ont profité de l’occasion pour porter le badge « Je suis Sansal« , une prise de position déjà exprimée lors de son incarcération, il y a quelques mois.

De leur côté, les jurés du Renaudot lui ont décerné à l’unanimité leur prix dans la catégorie « poche » pour son roman « Vivre. Le compte à rebours » (Folio), saluant le « styliste volcanique« .

Le prix Renaudot décerné à Boualem Sansal

Le prix Renaudot est un prix littéraire français prestigieux, créé en 1926 par des journalistes et des critiques en marge des délibérations du prix Goncourt. Décerné chaque année début novembre, il récompense l’auteur d’un roman ou d’un récit jugé particulièrement marquant, s’étant historiquement positionné comme une distinction alternative ou complémentaire au Goncourt. Boualem Sansal a obtenu ce prix dans la catégorie « poche ».

Dans le roman « Vivre. Le compte à rebours« , sorti en poche en mai 2025, Boualem Sansal revient au genre du roman d’anticipation. L’histoire suit Paolo, un professeur de mathématiques qui est l’un « des appelés » — des humains sélectionnés par une puissance mystérieuse.

Cette dernière leur annonce que la planète Terre est condamnée à disparaître d’ici 780 jours. Face à ce compte à rebours, Paolo est chargé d’une mission cruciale : choisir les quelques humains jugés dignes d’embarquer sur le vaisseau spatial qui les mènera vers une nouvelle planète.

Boualem Sansal multiplie les distinctions depuis son arrestation à Alger

L’emprisonnement de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal a suscité de vives tensions entre les deux pays, mais aussi un élan de solidarité sur la scène internationale. En plus des jurés du Goncourt qui lui ont apporté leur soutien et du prix Renaudot pour le roman de poche, l’écrivain a, depuis son arrestation, enchaîné les distinctions.

En effet, en mai 2025, le romancier a été récompensé pour l’ensemble de son œuvre par le prestigieux prix mondial Cino Del Duca (doté de 200 000 euros) qui a honoré « sa libre parole« . En parallèle, en octobre 2025, Boualem Sansal a été élu à l’Académie Royale de langue et de littérature françaises en Belgique. Cette élection à une institution majeure de la francophonie conforme « la haute estime » portée à son œuvre à l’échelle internationale.

