Boualem Sansal arrêté à l’aéroport d’Alger : la France appelle à sa libération

Connu pour sa plume poignante et ses romans emblématiques tels que « Le Serment des Barbares » (1999) et « Le Village de l’Allemand » (2008), l’écrivain algérien, Boualem Sansal, a été arrêté le 16 novembre 2024 à l’aéroport Houari Boumedienne d’Alger par les autorités algériennes.

Selon les médias français, notamment Le point et Le Monde, Boualem Sansal a été interpellé par des agents de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), alors qu’il venait d’atterrir à Alger, en provenance de Paris. Son téléphone ayant visiblement été confisqué, l’écrivain est, depuis son arrestation, injoignable. Cette disparition soudaine a provoqué une onde de choc auprès de ses proches, ses lecteurs, ses pairs écrivains et même certaines personnalités politiques françaises. Dont Emmanuel Macron, le président français.

Les raisons officielles de l’arrestation de l’écrivain Boualem Sansal n’ont pas été communiquées. Cependant, plusieurs hypothèses circulent. Certaines suspicions évoquent des déclarations faites sur des vidéos YouTube. Abordant des questions historiques et frontalières entre l’Algérie et le Maroc, qui peuvent être perçues comme atteinte à l’intégrité territoriale. Par ailleurs, des voix suggèrent que cette affaire intervient dans un contexte de tensions politiques accrues entre Alger et Paris. Notamment sur le sujet du Sahara occidental.

L’arrestation de Boualem Salsal a suscité de vives réactions. Mobilisant des écrivains comme Kamel Daoud qui a exprimé son soutien. Déclarant : « J’espère vivement que mon ami Boualem Sansal reviendra parmi nous très bientôt ».

Par ailleurs, des personnalités politiques françaises ont manifesté leur inquiétude. Notamment Emmanuel Macron qui est « très préoccupé » par l’arrestation de Boualem Salsal. Par la même occasion, l’Élysée a précisé que Macron exprime son « attachement indéfectible à la liberté d’un grand écrivain et intellectuel « . En outre, Édouard Philippe, l’ancien Premier ministre, a appelé les autorités européennes à obtenir des informations sur sa situation.

Profondément inquiet de la disparition de Boualem Sansal depuis six jours, en Algérie. Ingénieur, enseignant, écrivain de langue française, il incarne tout ce que nous chérissons : l’appel à la raison, à la liberté et à l’humanisme contre la censure, la corruption et… — Edouard Philippe (@EPhilippe_LH) November 21, 2024

De plus, des figures de l’extrême droite en France, telles que Marine Le Pen, ont exprimé leur ferme soutien à Boualem Sansal. Soulignant son rôle de » combattant de la liberté » et appelant à une action immédiate pour l’obtention de sa libération.

De même, des voix issues de l’extrême gauche. Comme celles de Jérôme Guedj (député socialiste) et François Hollande (ancien Président de la République française). Ont également appelé à la liberté de Boualem Sansal.