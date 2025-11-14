Boualem Sansal après sa libération : « Bonjour la France, Boualem revient. Nous allons gagner. »

Le romancier Boualem Sansal a fait sa première déclaration après sa libération. Il a exprimé son souhait de voir les relations Algérie-France retrouver leur équilibre. Dans un entretien accordé au journal Le Point, l’écrivain a affiché un optimisme marqué, allant jusqu’à lancer : « Bonjour la France, Boualem revient. Nous allons gagner. »

Dans cet entretien mené par l’écrivain Kamel Daoud, Sansal a décrit « les conditions qu’il dit avoir vécues en détention ». Il affirme « avoir passé la majorité de son incarcération dans un isolement presque total ».

« J’étais coupé du monde, sauf quelques visites de ma femme Nazihah. Je n’avais pas le droit de parler longtemps avec les autres détenus ni de m’approcher d’eux. J’étais placé dans une aile à très haute sécurité. », a-t-il déclaré.

Sansal ajoute « qu’il ne pouvait ni lire ni écrire, ce qui avait rendu son quotidien encore plus pénible ». Les seuls ouvrages disponibles, selon ss dires, « étaient des livres religieux ou en langue arabe ».

L’écrivain raconte aussi les derniers moments avant sa libération. Il affirme « avoir été transféré d’une prison à une autre, puis conduit le même jour vers l’hôpital Mustapha-Pacha ». « Je n’étais plus un prisonnier, mais un malade sous surveillance », dit-il pour décrire ce changement brutal de statut.

Les Coulisses Diplomatiques de la Libération de Boualem Sansal

L’ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet, est intervenu sur le plateau de BFMTV suite à la libération de Boualem Sansal. Il a profité de l’occasion pour aborder l’état des relations entre les deux pays.

En effet, Stéphane Romatet a profité de son intervention pour mettre les points sur les « i » et a confirmé que cette grâce, obtenue après une demande du président allemand, a été décidée sans « aucune contrepartie de la France« , affirmant qu’il s’agit « d’un geste de clémence » de la part du président Tebboune.

Il précise que les canaux de communication entre l’Algérie et la France se rouvrent progressivement dans le but de stabiliser les relations et de protéger les intérêts stratégiques des deux pays.

Pardon Présidentiel : Steinmeier et Macron Saluent un Geste Humanitaire de Tebboune

Boualem Sansal a bénéficié d’une grâce présidentielle accordée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, après une demande officielle du président allemand Frank-Walter Steinmeier. Plusieurs médias français ont salué cette décision, la considérant comme une étape importante vers un rapprochement entre Alger et Paris.

La libération de Boualem Sansal a aussi provoqué une vague de réactions diplomatiques, notamment en Allemagne. Le président fédéral Frank-Walter Steinmeier a adressé un message de remerciement chaleureux à Tebboune pour ce qu’il a qualifié de « geste humanitaire important ».

Steinmeier a expliqué qu’il était « heureux » de voir son appel aboutir, car l’écrivain compte de nombreux lecteurs et amis en Allemagne. Pour lui, cette décision montre la qualité des liens entre les deux pays et la confiance qui s’installe à nouveau entre Alger et Berlin. Sa demande, formulée quelques jours avant la libération, incluait même une proposition d’accueillir Sansal en Allemagne afin qu’il reçoive une prise en charge médicale adaptée à son état de santé.

Le Président Tebboune avait ensuite pris la décision de gracier l’écrivain. Détenu depuis novembre 2024 et condamné en mars 2025 à cinq ans de prison pour des déclarations jugées attentatoires à l’unité du territoire national. Selon la Présidence, cette mesure s’appuie sur l’article 91, paragraphe 8 de la Constitution, après une consultation juridique et en réponse à la demande du chef de l’État allemand.

Cette initiative n’a pas tardé à provoquer une réaction positive à Paris. Le président Emmanuel Macron a salué les efforts conjoints qui ont permis cette issue. Il a insisté sur l’importance d’un dialogue calme, respectueux et solide. Il a remercié lui aussi Tebboune pour une décision qu’il a décrite comme « profondément humaine ». Macron affirme vouloir poursuivre les discussions avec Alger autour de tous les dossiers stratégiques qui lient les deux pays.

