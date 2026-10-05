Boualem Boualem, directeur de cabinet de la Présidence, s’éteint à Genève

La Présidence de la République a annoncé ce jour la mort de Boualem Boualem, qui dirigeait son cabinet. Le haut responsable est décédé dans un établissement hospitalier de Genève, en Suisse, où il recevait des soins pour une maladie incurable. Dans son communiqué, la Présidence a adressé une prière pour le repos de l’âme du défunt.

La nouvelle frappe au cœur de l’appareil d’État algérien. Le poste de directeur de cabinet de la Présidence figure parmi les plus sensibles de la République : il commande la circulation des dossiers, coordonne les services d’El Mouradia et fait le lien entre le chef de l’État et l’administration centrale.

Selon le communiqué de la Présidence, le directeur de cabinet luttait depuis un certain temps contre une affection grave. Son transfert vers la Suisse avait pour but de lui offrir une prise en charge médicale spécialisée. C’est dans cet hôpital genevois qu’il a rendu l’âme.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction du journal électronique Algerie360 présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et prie Dieu de lui accorder sa sainte miséricorde. A Dieu nous appartenons, et à lui nous retournons.

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Qui est Boualem Boualem ?

Magistrat, Boualem Boualem occupe différents postes importants dans le régime du président Abdelaziz Bouteflika jusqu’en 2019. Il était conseiller à la Cour suprême et sénateur de la wilaya de Tiaret affilié au Rassemblement national démocratique (RND), de 2007 à 2012, après avoir été battu lors du scrutin de 2003. Ensuite, il devient membre des commissions de supervision des élections en vue des élections législatives algériennes de 2012.

Le 8 octobre 2015, l’ex-président de la République crée l’Onplitic, un organe d’écoutes téléphoniques, et nomme Boualem patron de l’organisme. Juste après l’élection d’Abdelmadjid Tebboune président, le défunt cède la présidence de l’Onplitic au général Abdelkader Lachkhem. En janvier 2020, il devient conseiller juridique au cabinet du président de l’Algérie.

Le 11 novembre 2023, lorsque le directeur de cabinet du président, Nadir Larbaoui, est nommé Premier ministre d’Algérie, Boualem est désigné pour le remplacer à titre intérimaire. Il est confirmé dans ce poste en janvier 2024.

En octobre 2025, un décret présidentiel indique qu’« il est mis fin aux fonctions de conseiller auprès du Président de la République, chargé des affaires juridiques et judiciaires, relations avec les institutions, enquêtes et habilitations, exercées par M. Boualem Boualem ». Toutefois, Boualem Boualem reste directeur de cabinet du Président.

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