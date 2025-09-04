Boualem Bensaïd saisit la justice française pour réclamer son expulsion en Algérie

Boualem Bensaïd, l’un des auteurs des attentats de 1995 en France, a demandé d’être expulsé de la prison d’Ensisheim, où il est détenu, vers l’Algérie. La Cour d’appel de Paris a rendu sa décision le 10 juillet dernier qui autorise sa libération à partir du 1ᵉʳ août, à condition qu’il soit expulsé en Algérie.

Boualem Bensaïd, l’un des auteurs des attentats de 1995, a déposé un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg pour demander son expulsion vers l’Algérie.

Âgé de 57 ans, il est toujours incarcéré au centre pénitentiaire d’Ensisheim, bien que la Cour d’appel de Paris ait autorisé sa libération depuis le 1ᵉʳ août dernier, sous condition d’être expulsé. Une demande de laissez-passer a été envoyée au consulat de Strasbourg, mais elle est restée sans réponse.

Un nouveau bras de fer administratif entre la France et l’Algérie

Le 9 août, Boualem Bensaïd a déposé un recours auprès du tribunal administratif de Strasbourg, via une procédure d’urgence. Il demande que les préfectures du Haut-Rhin procèdent à son expulsion sous 24 heures. Il avait également sollicité, sans succès, une assignation à résidence auprès du ministère français de l’Intérieur en attendant son expulsion.

Son avocat, Romain Ruiz, a déclaré que l’absence de laissez-passer ne devrait pas être un obstacle, en faisant référence à l’expulsion de l’influenceur algérien Doualemn en janvier 2025, avant d’être renvoyé immédiatement en France, déclenchant une crise entre les deux pays.

L’avocat de Bensaïd soutient que la préfecture du Haut-Rhin n’agit pas en raison de considérations politiques. Rappelons, en août dernier, le ministre des Affaires étrangères, Jean Barrot-Noël, a « vivement souhaité » que l’Algérie accepte Boualem Bensaïd.

Qui est Boualem Bensaïd, l’un des auteurs de 1995 en France ?

La Cour d’appel de Paris a précédemment autorisé la libération conditionnelle de Boualem Bensaïd, 58 ans, condamné pour les attentats terroristes de 1995 à Paris. Sa libération, prévue pour le 1ᵉʳ août, est conditionnée à son expulsion vers l’Algérie, son pays d’origine.

Considéré comme l’un des principaux responsables de la vague d’attentats qui a frappé Paris en 1995, Bensaïd a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2002. Il est notamment impliqué dans l’attentat du RER B Saint-Michel qui a fait huit morts et une centaine de blessés, ainsi que dans d’autres attaques à la bombe dans le métro parisien.

Arrêté en novembre 1995 avec Smaïn Aït Ali Belkacem, Bensaïd a toujours nié son appartenance au GIA (Groupe Islamique Armé) et son implication dans les attentats. Après quatre demandes de libération rejetées depuis 2017, cette décision favorable reste suspendue à l’accord de l’Algérie pour l’accueillir sur son territoire, dans un contexte de relations diplomatiques tendues entre Paris et Alger.

