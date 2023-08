Botulisme et thon ATUN Maratun : l’Institut Pasteur rend son verdict

La semaine dernière, le décès, à Constantine, d’un jeune homme de 22 ans à cause du botulisme a défrayé la chronique. Les réseaux sociaux amplifiant l’affaire, une sorte de vent de panique a soufflé parmi les Algériens, et chacun s’en est allé tirer ses propres conclusions.

Et pour cause, les premières informations qui ont circulé ont lié ce décès à la consommation d’une boîte de thon à la tomate de la marque ATUN Maratun. Dans la foulée, et pour dissiper le doute, le ministère du Commerce a décidé de retirer le lot concerné du marché pour le soumettre à des tests de laboratoire, à l’Institut Pasteur.

🟢 À LIRE AUSSI > Botulisme à Constantine : décès du jeune de 22 ans, le ministère du Commerce et Maratun réagissent

À ce propos, l’association de protection du consommateur, APOCE, a rendu public aujourd’hui (27 août) le rapport d’analyse bactériologique du lot « 23005233′ du thon à la tomate Maratun (échantillon de 5 unités ; date de fabrication : 30/5/2023 ; date de limite de consommation : 30/5/2027).

Conclusion de l’Institu Pasteur Algérie : ABSENCE ASR

Et les résultats de l’analyse sont formels et sans équivoque : l’échantillon de 5 unités soumis à l’Institut Pasteur d’Algérie le 23/8/2023 ne présente aucune trace de la bactérie du botulisme. « ABSENCE ASR », peut-on lire dans la conclusion du rapport. Ce qui se traduit par : absence de bactéries anaérobies sulfito-réductrices.

🟢 À LIRE AUSSI : Face au risque accru d’intoxication alimentaire, le ministère de la Santé met en garde

Pour sa part, l’APOCE n’a pas hésité a parler de « complot », évoquant des anomalies nombreuses qui ont entaché la procédure d’enquête. Dès lors, « le produit est propre à la consommation et ne présente aucun risque », conclut l’association.