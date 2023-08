Botulisme à Constantine : décès du jeune de 22 ans, le ministère du Commerce et Maratun réagissent

Suite à l’intoxication alimentaire tragique qui a coûté la vie à un jeune homme de 22 ans et a laissé sa mère de 63 ans dans un état critique, la marque de thon en boîte Maratun a répondu aux accusations portées par l’association de protection des consommateurs HIMAYATEC.

La famille avait été hospitalisée en soins intensifs après avoir contracté la bactérie du botulisme, suite à la consommation présumée de produits Maratun.

Polémique autour d’une intoxication au thon en boîte : le ministère du Commerce réagit



La SARL HAAL, entreprise productrice de Maratun, a démenti avec véhémence toute implication dans cet incident tragique. Elle a souligné que les preuves liant le produit à l’intoxication étaient encore incertaines et que l’association n’avait fourni aucune confirmation tangible concernant la source exacte de l’intoxication.

La société HAAL a qualifié les accusations portées par HIMAYATEC de « criminelles » et de préjudiciables à sa réputation ainsi qu’à celle de ses employés. Elle a également remis en question la validité des résultats d’analyse de l’Institut Pasteur, les qualifiant de « documents internes » inappropriés à la publication.

Le torchon brule entre HIMAYATEC et Maratun

Maratun a également fait valoir que les analyses sur les échantillons prélevés n’étaient « pas conformes » aux normes techniques en raison de problèmes liés aux conditions de prélèvement et de conservation.

La marque a déclaré que le lot incriminé avait été retiré du marché à titre préventif sur ordre du ministère du Commerce et a affirmé que ses autres produits étaient en conformité avec les normes de sécurité et tout à fait sûrs à la consommation.

De son côté, HIMAYATEC reste ferme sur sa position. « La présence du botulisme dans le lot de thon consommé par le défunt et sa maman est prouvée par l’Institut Pasteur d’Algérie. Cela renseigne sur une défaillance flagrante dans le conditionnement du produit », déclare son président, Mohamed Aissaoui, à la presse.

L’affaire reste en suspens alors que les autorités sanitaires et les enquêteurs continuent de déterminer la source exacte de l’intoxication et s’efforcent de fournir des réponses aux familles affectées et au public préoccupé par cette tragédie.