Botswana – Algérie : à quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

L’équipe d’Algérie va renouer demain avec les éliminatoires de la Coupe du Monde-2026. Elle affrontera à l’occasion le Botswana, dans le cadre de la 5e journée du groupe G. Un match qui aura lieu à Francistown. La victoire demeure impérative pour espérer s’emparer de la tête du groupe, avant de recevoir le Mozambique.

Co-leader du groupe G avec le Mozambique (9 points), la sélection nationale vise l’exploit à Francistown pour espérer s’emparer de la place du leader, tout dépend le résultat de l’autre match du groupe Ouganda-Mozambique. Seulement, sa mission s’annonce ardue face à un adversaire coriace. Ce sera très important, avant de recevoir le Mozambique le 25 mars au stade Hocine Ait-Ahmed de Tizi-Ouzou (22h). Un match qui constitue un virage très important pour la course vers le Mondial américain.

Certes, la bande à Petkovic est grande favorite sur papier. Mais elle doit se méfier de la sélection botswanaise, qui monte en puissance. Un match qui va se jouer dans des conditions très difficiles. En plus du long déplacement effectué à Francistow, les Verts vont jouer en début d’après-midi sous une chaleur suffocante et en plein mois de ramadan.

La situation est d’autant plus délicate que l’équipe doit composer avec de nombreuses absences. Les forfaits s’accumulent avec notamment Mohamed-Amine Tougaï, Ramiz Zerrouki, Houssem Aouar et Baghdad Bounedjah, auxquels se sont ajoutés récemment Ismaël Bennacer, Anthony Mandrea, Himad Abdelli et enfin Anis Hadj Moussa. Ces absences compliquent la tâche du sélectionneur Vladimir Petkovic, qui devra revoir ses plans.

Concernant l’historique des matchs entre les deux sélections, elles se sont rencontrées déjà dans les éliminatoires de la CAN-2021. Les Fennecs s’étaient imposés face aux Zèbres par la plus petite des marges à Gaborone le 18 novembre 2019, signé Youcef Belaïli sur un coup de génie. Au match retour, disputé en 2021, ils l’avaient remporté sans forcer au stade Mustapha Tchaker sur un score sans appel de cinq buts à zéro.

À quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

Le match Botswana-Algérie sera sans doute suivi avec grand intérêt par les supporters algériens. Le coup d’envoi sera donné à 15h heure locale, soit 14h heure algérienne.

Les supporters algériens pourront le suivre en direct sur le petit écran. En effet, la télévision nationale va le retransmettre sur la chaine terrestre. Ce sera aussi sur les plateformes FIFA+ et l’Équipe Live Foot.

En revanche, beIN Sports n’assurera pas la retransmission du match. Pourquoi ? Tout simplement parce que le bouquet qatari ne détient pas les droits de retransmission des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026 zone Afrique. Quant à la chaine sportive allemande Spordigital, elle va diffuser Ouganda-Mozambique.