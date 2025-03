Botswana 1 – Algérie 3 : une victoire si précieuse (vidéo)

L’équipe d’Algérie s’est imposée brillamment face au Botswana (3-1), dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026. Elle préserve sa place en tête du groupe G, en égalité avec le Mozambique (12 points).

Pour revenir à la physionomie du match, on assiste à une première mi-temps très serrée, marquée par un grand engagement physique. Pénalisés par le piteux état de la pelouse, les Verts peinent à produire de belles phases de jeu. Mais ils maitrisent tout de même parfaitement les débats du match, face à une formation botswanaise coriace et solide défensivement.

Cette dernière axe sur les contre-attaques, en misant sur les accélérations de son virevoltant ailier gauche, Kabelo. Après quelques tentatives, les efforts des Algériens seront enfin récompensés à la 43e minute. Sur une contre-attaque, Boudaoui fait un centre et Gouiri, opportuniste, débloque la situation d’une jolie tête. C’est donc sur le score d’un but à zéro en faveur de l’Algérie que l’arbitre revoie les 22 acteurs aux vestiaires.

Une deuxième mi-temps très bien maitrisée

Après la pause citron, les Fennecs vont vite rentrer dans le vif du sujet. Sept minutes seulement après la coupe d’envoi de la deuxième mi-temps, et suite un joli travail collectif, Gouiri sert Amoura d’une passe en profondeur, ce dernier, bien placé, met le cuire au fond des filets et double ainsi la mise (52’).

Un but qui fera réagir les « Zèbres » qui vont exercer une pression sur les bois de Guendouz. Le sélectionneur botswanais joue toutes ses cartes offensives.

On joue la 70e minute, et sur une balle arrêtée, Kopelang réduit le score. Quatre minutes après, Amoura lui répondra. Bien servit d’une passe en profondeur, il se lance dans un sprint, se déjoue du gardien de but adverse et sans aucune difficulté, il aggrave la marque.

Un troisième but dans un bon timing qui va donner plus de confiance aux hommes de Petkovic. En effet, ils géreront bien la suite de la rencontre et réussiront à préserver leur avantage au score jusqu’au coup de sifflet final.

Ainsi, les coéquipiers de Bensebaini reviennent des trois précieux points d’un périlleux déplacement. Malgré le jeûne, les conditions climatiques défavorables ou encore le mauvais état de la pelouse, ils ont réussi à relever le défi et le moins que l’on puisse dire, ils ont fait un match d’hommes.

L’équipe d’Algérie poursuit donc son bonhomme de chemin dans les éliminatoires de la Coupe du Monde-2026. Elle est en tête du groupe G avec 12 points en égalité avec le Mozambique. Le prochain match, à l’occasion de la réception du Mozambique, mardi au stade Hocine Ait-Ahmed de Tizi-Ouzou, constitue un virage très important vers le Mondial américain.