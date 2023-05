Botox et traitements anti-age, l’APOCE met en garde contre les instituts non habilités

Le phénomène de « Fast beauty » est bien implanté dans le monde actuellement, et commence à prendre de l’ampleur en Algérie. Alors que plusieurs médecins spécialistes proposent des soins et traitements pour rajeunir la peau, les citoyens préfèrent avoir recours aux services des esthéticiennes par souci d’économie.

L’APOCE, une organisation spécialisée dans la protection du consommateur, souligne les dangers d’une telle pratique et met en garde contre les conséquences irréversibles de manque d’hygiène sur la santé des citoyens.

Botox , fillers et PRP , la nouvelle tendance beauté en Algérie

Les Algériennes sont de plus en plus nombreuses à s’adonner aux nouvelles pratiques d’esthétisme pour retrouver leur jeunesse. Une peau plus ferme, plus éclatante et sans taches, telles sont les promesses que les instituts de beauté et parfois même, les coiffeuses, font à leurs clientes. Pour ce faire, ces derniers ont recours à des pratiques semi-chirurgicales qui requièrent parfois le transfert de plasma sanguin d’une région du corps à une autre (PRP).

Une pratique à haut risque donc, qui n’est pas forcément maîtrisée par ceux qui la proposent à leurs cartes. À cet effet, l’Association de Protection et d’Orientation du Consommateur et son Environnement (APOCE) lance un message d’alerte.

Ainsi, à part, les professionnels de la santé agrées (dermatologues…), aucun autre praticien n’est habilité à pratiquer de telles procédures sans risques.

Méfiance sur les promotions et tarifs alléchants, l’APOCE inquiète pour la santé du consommateur



D’une manière générale, l’APOCE met en garde les citoyens contre le recours aux traitements cutanés chez une personne autre qu’un médecin. Il convient d’éviter à tout prix d’exposer sa peau à de tels traitements dans les instituts et d’esthétisme, les salons de coiffure et autres endroits spécialisés dans la beauté, où les mesures d’hygiène et de stérilisation ne sont pas garanties.

La méfiance est de mise également en ce qui concerne les offres promotionnelles alléchantes publiées sur les réseaux sociaux notamment. Les fillers à moitié prix, les injections de botox à tarif cassé et les promesses de résultats accélérés formulés par des organismes sans habilitation médicale sont bien souvent des leurres pour attirer plus de clientèle. L’APOCE appelle les citoyens à rester sur leurs gardes et à dénoncer ces activités douteuses aux autorités compétentes en cas de doute.