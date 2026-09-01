Bosch, Siemens, Thyssenkrupp… pourquoi les géants allemands s’intéressent à l’Algérie

Le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, a reçu ce mardi son homologue allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul. Une délégation de grandes entreprises allemandes accompagnait le chef de la diplomatie allemande.

Cette rencontre s’inscrit dans le renforcement du partenariat stratégique entre l’Algérie et l’Allemagne. Le secteur des hydrocarbures et de l’énergie constitue l’axe central de cette coopération.

Une rencontre de haut niveau

Le niveau de participation reflète l’importance accordée à cette réunion. L’ambassadeur d’Allemagne en Algérie, Georg Felsheim, a assisté à la rencontre. L’ambassadeur d’Algérie en Allemagne, Larbi Latrouche, était également présent.

Le président de l’Agence nationale de valorisation des ressources en hydrocarbures, Abdelkader Cherfaoui, a pris part aux discussions. Le président de l’Autorité de régulation des hydrocarbures, Amine Remini, complétait la délégation algérienne.

Plusieurs responsables et représentants d’entreprises allemandes ont participé à cette réunion. Bosch Energy figurait parmi les sociétés présentes. Thyssenkrupp Uhde a également pris part aux échanges.

VNG et Siemens Energy complétaient cette liste d’acteurs majeurs. La fédération VDA était aussi représentée. Des cadres du ministère algérien et de Sonatrach ont assisté à la rencontre.

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Pétrole, gaz et hydrogène vert au menu des discussions

Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer leur partenariat stratégique. Le pétrole et le gaz naturel figurent parmi les secteurs prioritaires. L’ingénierie et les infrastructures font aussi partie des domaines discutés.

L’industrie des équipements a également retenu l’attention des participants. Le dessalement de l’eau de mer occupe une place importante dans cette coopération. La commercialisation du gaz naturel et du GNL complète ce programme.

Les technologies bas-carbone dans l’industrie pétrolière et gazière ont aussi été abordées. Les deux parties ont discuté des projets de Sonatrach. Ces projets concernent l’hydrogène vert et l’ammoniac vert, en collaboration avec le ministère de l’Énergie et des Énergies renouvelables. La fabrication d’électrolyseurs figure parmi les priorités identifiées. La formation et le transfert d’expertise complètent ce volet de coopération.

Les discussions ont également porté sur la réduction des émissions de méthane. Leur gestion et leur récupération constituent un axe de coopération important. Les deux parties ont évoqué le développement de projets communs. Ces projets concernent les technologies industrielles liées aux hydrocarbures. La promotion du contenu local a aussi figuré au programme des échanges.

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L’Algérie, partenaire prioritaire pour le corridor hydrogène

Mohamed Arkab a souligné l’importance du partenariat avec l’Allemagne. Il a insisté sur la concrétisation des projets prioritaires. Le développement de la filière pétrochimique algérienne figure parmi ces priorités. Le ministre veut exploiter l’expertise allemande dans ce domaine spécifique.

Arkab a confirmé la disponibilité du secteur des hydrocarbures. Il a proposé toutes les facilités nécessaires aux entreprises allemandes. Ces facilités visent à encourager leurs investissements en Algérie.

Johann Wadephul a salué de son côté la position centrale de l’Algérie. Il a désigné le pays comme partenaire énergétique fiable. Les entreprises allemandes souhaitent renforcer leur présence sur le marché algérien. Elles veulent aussi contribuer aux projets stratégiques, notamment le corridor hydrogène SoutH2.

Les deux parties ont salué le niveau de dialogue existant entre les deux pays. Elles ont confirmé leur engagement à poursuivre les consultations bilatérales. Le renforcement du partenariat économique reste une priorité commune. Les deux pays veulent intensifier l’échange d’expertise et le transfert de technologie. Ils souhaitent aussi développer la formation spécialisée et soutenir les projets communs.

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