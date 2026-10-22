Voiture électrique en Algérie : quand pourra-t-on utiliser les 1 000 points de recharge ?

Le ministre de l’Énergie, Mourad Adjal, a annoncé le 20 octobre la réalisation de 1 000 points de recharge pour voitures électriques. Ils se trouvent dans des stations-service de l’autoroute Est-Ouest et de plusieurs villes. Leur mise en service n’interviendra toutefois qu’en 2027, une fois les tarifs fixés.

Voitures électriques en Algérie : 1 000 points de recharge installés à travers le pays

Le ministre de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjal, a présenté mardi 20 octobre le budget de son secteur pour 2027. Il s’exprimait devant la commission des finances et du budget de l’APN. À cette occasion, il a annoncé la réalisation d’un millier de points de recharge pour voitures électriques à travers le pays.

Ces installations se situent dans des stations-service le long de l’autoroute Est-Ouest. D’autres équipent des stations dans différentes villes du pays. Leur liste détaillée et leur répartition par wilaya n’ont pas encore été publiées.

Les automobilistes ne peuvent cependant pas encore les utiliser. Selon le ministre, leur entrée en service est prévue en 2027, une fois la tarification fixée. Les propriétaires de voitures électriques devront donc patienter encore plusieurs mois.

Bornes de recharge en Algérie : ouverture prévue en 2027, quels tarifs ?

L’ouverture du réseau dépend d’une décision sur le prix de la recharge. Les pouvoirs publics doivent fixer le tarif facturé aux utilisateurs de ces bornes. Aucun montant ni mode de paiement n’a été annoncé à ce stade.

Ce futur tarif ne doit pas être confondu avec celui de l’électricité domestique. Le même jour, Mourad Adjal a affirmé qu’aucune décision n’avait été prise, à ce stade, sur une hausse des tarifs de l’électricité. Le tarif de la recharge publique reste, lui, entièrement à créer.

Lors de la mise en service des premières bornes, en juillet 2023, Sonelgaz avait annoncé des recharges gratuites pour les citoyens. Cette mesure visait à encourager l’achat de voitures électriques et hybrides. Les conditions d’accès peuvent évoluer d’ici l’ouverture du réseau, et il est recommandé de suivre les annonces officielles du ministère de l’Énergie et de Sonelgaz, afin d’éviter toute confusion.

A LIRE AUSSI : TIRSAM et TOYOTA explorent une coopération industrielle en Algérie

Sonelgaz : un programme de bornes de recharge lancé dès 2023

Le groupe Sonelgaz pilote le programme national de bornes de recharge. Les premières bornes ont été mises en service le 26 juillet 2023, au parc des Sablettes, à Alger. Mourad Adjal, alors PDG de Sonelgaz, avait présidé cette inauguration.

Sonelgaz prévoyait alors 1 000 stations à la fin de 2024, dont 300 avant la fin de 2023. Le réseau est désormais réalisé, avec un net retard sur ce calendrier. Son exploitation dépend maintenant de la fixation des tarifs.

Bornes et points de recharge : combien d’installations sont réellement disponibles ?

En 2023, Sonelgaz parlait de 1 000 « stations ». Le ministre évoque aujourd’hui 1 000 « points de recharge ». La nuance compte, car une station ou une borne peut comporter plusieurs points de recharge, et le nombre exact de bornes physiques n’a pas été précisé.

D’autres informations pratiques manquent encore aux automobilistes. La puissance des installations, rapide ou normale, et les types de prises n’ont pas été précisés. La répartition par wilaya reste également inconnue, ce qui empêche de mesurer la couverture réelle du territoire.

A LIRE AUSSI : General Motors en Algérie : le constructeur américain explore un partenariat industriel

Marché des voitures électriques en Algérie : production locale et avantages fiscaux

Le développement du réseau de recharge accompagne plusieurs projets industriels. Le groupe égyptien Elsewedy a annoncé la création d’une usine de véhicules électriques en Algérie. Des industriels algériens produisent aussi déjà des bornes de recharge.

Ces bornes « Made in Algeria » s’exportent vers le Portugal, puis vers l’Italie. La filière espère profiter de l’ouverture du réseau national pour se développer sur le marché intérieur. Les importateurs de voitures électriques de moins de trois ans bénéficient, de leur côté, d’un abattement de 80 % des droits et taxes à la douane.

Le PLF 2027 concentre ses mesures fiscales pour l’énergie sur l’électricité, le gaz et l’hydrogène vert. Il prévoit notamment d’étendre l’exonération de TVA à la production et à la distribution d’électricité. L’ouverture du réseau de recharge, prévue en 2027, constituera de son côté un levier décisif pour la mobilité électrique.