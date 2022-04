Bordj Bou Arrerridj : le bilan de l’explosion s’alourdit encore

La ville de Bordj Bou Arreridj pleure les victimes emportées par le terrible drame survenu hier suite à une puissante explosion de gaz dans une habitation individuelle à la cité 5 juillet au centre-ville de Bordj Bou Arrerridj. Le bilan de ce terrible drame a engendré plusieurs décès et blessés et ne cesse de s’alourdir.

Dans un communiqué rendu public ce vendredi matin, les services de la Direction de la Protection Civile (DPC) de la wilaya de Bordj Bou Arreridj ont fait savoir que le bilan de l’explosion de gaz, survenue hier, jeudi 7 avril, suite à une fuite de gaz dans une habitation individuelle en R+2, située à la cité 5 juillet au centre-ville de Bordj Bou Arrerridj, s’est encore alourdi.

En effet, la DPC de Bordj Bou Arreridj a révélé que le nombre de décès déplorés s’est élevé de cinq (5) victimes, recensées hier, à un total de dix (10) victimes. Parmi ces dix victimes, six (6) ont succombé sur les lieux de l’accident et quatre (4) ont donné leur dernier souffle à l’hôpital Bouzidi Lakhdar de Bordj Bou Arreridj.

Concernant les personnes blessées, le dernier bilan de la Protection Civile fait état d’un total de seize (16) blessés. Actuellement, deux (2) des blessés sont à l’hôpital pour bénéficier d’une prise en charge médicale tandis que les quatorze (14) restants ont été soignés et ont quitté l’hôpital.

Par rapport aux pertes matérielles, le communiqué de la DPC de Bordj Bou Arreridj a indiqué que ce drame a engendré l’effondrement total de la bâtisse qui faisait office d’une habitation individuelle en R+2 et l’effondrement partiel de cinq (5) bâtisses avoisinantes ainsi que l’écrasement de deux véhicules.

Une délégation ministérielle dépêchée sur les lieux

Une délégation ministérielle a été dépêchée sur les lieux du terrible drame qui a secoué la ville de Bordj Bou Arreridj hier. En effet, cette délégation compte le Ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud, la Ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, et le Ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid.

La visite de cette délégation ministérielle intervient suite à l’explosion de gaz qui a secoué la ville de Bordj Bou Arreridj afin d’explorer les dégâts causés sur les lieux de l’accident et de s’enquérir de l’état des personnes blessées se trouvant à l’hôpital. Il convient également de souligner qu’au cours de cette visite, les trois Ministres seront accompagnés du Wali de la wilaya de Bordj Bou Arreridj.

Dans une déclaration accordée à la presse, le Ministre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud, a indiqué que l’enquête permettra de déterminer les raisons exactes derrières ce drame et a affirmé que l’État prendra en charge les familles endommagées par cet accident. Le Ministre Beldjoud a saisi l’occasion pour rappeler que, face à ce genre de dangers, il faut se montrer extrêmement vigilant.

Tebboune réagit au drame de Bordj Bou Arreridj

En émoi après ce terrible drame qui a frappé la ville de Bordj Bou Arreridj, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réagi à l’explosion et a adressé un message de condoléances aux familles des victimes emportées par ce tragique accident. Le Chef de l’État n’a pas manqué d’exprimer ses souhaits de prompt rétablissement pour les personnes blessés.

Rappelons que ce terrible accident est survenu hier, jeudi 7 avril, quand les habitants de la ville de Bordj Bou Arreridj, chef-lieu de la wilaya du même nom, se sont réveillés le matin, aux alentours de 9h35, par le bruit assourdissant d’une explosion. Cette dernière est survenue dans une habitation individuelle en R+2, située à la cité 5 juillet, au centre-ville de Bordj Bou Arreridj, suite à une fuite de gaz. Depuis, les services de la Protection Civile se sont dépêchés sur les lieux de l’accident et multiplient leurs efforts pour évacuer les survivants et les dépouilles des victimes. Le dernier bilan communiqué par la DPC fait état d’un total de dix (10) décès et de seize (16) blessés.