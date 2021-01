Bordj Bou-Arréridj : Ces écoliers qui ne mangent qu’un jour sur deux

Drôle de situation dans la cantine scolaire du CEM Mohamed-Bounegueb situé dans la commune de Bendaoud, une localité au sud-ouest du chef-lieu de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj. Les élèves ne mangent en effet qu’une fois tous les deux jours dans ce CEM, ce qui a suscité la colère des parents.

Un jour pour les garçons et un jour pour les filles, c’est la nouvelle loi instaurée dans ce CEM situé à une soixantaine de kilomètres de la ville de Bordj Bu-Arréridj. Cependant les élèves scolarisés dans ce CEM, qui viennent de plusieurs villages des environs, sont les seuls à en payer le prix.

En effet, ce sont les enfants des villages Oueled Zid, Loubachiche, EL-Hanana, El-Harrach et Laâraf, qui souffrent de faim un jour sur deux. Cette situation dure, selon nos confrères de quotidien Liberté, depuis la rentrée scolaire. Les parents d’élèves n’arrivent plus à contenir leur indignation et dénoncent « Une exclusion d’une partie de la population ».

Pourquoi un jour sur deux ?

Un des écoliers privés de cantine s’est exclamé qu’il ne pouvait pas manger aujourd’hui car c’était « la journée des filles », et qu’il devait donc attendre le lendemain car « c’est la journée des garçons ». Et comme cela n’était pas suffisant, l’élève ajoute qu’ils ne pouvaient pas rentrer à la maison, car ils devaient attendre que le groupe qui était dans la cantine finisse de manger.

Pour justifier une telle décision, la direction du CEM avance le contexte sanitaire, ce dernier aurait contraint l’établissement à prendre cette mesure dans le but de diminuer les risques de contaminations dans la cantine scolaire.

Mais les parents d’élèves sont loin d’être convaincus par cette justification. En effet, l’un d’entre eux confie que faire deux services est largement possible pendant une heure, et que cela permettra de nourrir tous les élèves. Le parent d’élève ajoute qu’il suffit de bien désinfecter les tables, nettoyer les ustensiles et aérer les lieux, et que « cela ne demande pas beaucoup de temps ».

300 élèves sont touchés par ce problème. Une plainte a été également portée au niveau des responsables de la wilaya de Bordj-Bouarréridj.